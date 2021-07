Ormai le ferie sono alle porte, per questa ragione quasi tutti stanno cercando qualche posto in cui andare. Molti, a dir la verità, avranno già prenotato e ormai devono solo attendere il fatidico giorno della partenza.

Lo staff di Proiezionidiborsa, nel frattempo, cerca di aiutare coloro che non si sono ancora decisi, consigliando le migliori mete. In un articolo precedente, ad esempio, abbiamo indicato delle bellissime località siciliane che sono persino state scelte come set per un film con Monica Bellucci. Oggi, invece, andiamo a vedere quali sono le città europee più adatte a coloro che viaggiano con la famiglia. Dunque, se siamo alla ricerca di un posto dove andare con partner e figli, ecco le due località europee perfette per un viaggio con la famiglia.

Dublino

Iniziamo con questa bella meta irlandese. Dublino offre delle bellissime passeggiate in centro oppure nel suo parco chiamato St Stephen’s Green, perfetto anche per i picnic. Non mancano poi i tipici luoghi amati dai bambini, come lo zoo e l’acquario. Per i più coraggiosi, si può anche visitare la vecchia prigione, la Kilmainham Goal, che offre tour guidati per conoscere la storia dei ribelli irlandesi.

Amsterdam

La seconda meta è una scelta forse sorprendente. Alcuni, infatti, potrebbero pensare che Amsterdam non sia molto adatta alle famiglie, con i suoi coffee shop ed il suo quartiere a luci rosse. Eppure, è anche una città perfetta per i più piccoli. È relativamente piccola e questo la rende perfetta per passeggiare in centro con la famiglia. Si può andare in barca tra i canali, girare con la bicicletta oppure andare a visitare il Museo di Van Gogh. Insomma, sono tantissime le attività che i bambini adoreranno.

Ecco le due località europee perfette per un viaggio con la famiglia. Teniamone conto se stiamo organizzando un viaggio last-minute.