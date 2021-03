Sono sicuramente i due fiori simbolo dell’amore: rosa e orchidea. Bellissimi ma anche delicati. Ecco le disattenzioni che rose e orchidee temono impedendo loro di splendere. Le vediamo in questo articolo dei nostri Esperti, avvalendoci del consiglio tecnico di un operatore del settore.

La Thailandia e l’orchidea

Chi ha avuto il piacere di visitare la splendida Thailandia avrà sicuramente visto anche le gigantesche serre di orchidee. Un tripudio di colori e profumi indimenticabili. Ma, proprio per questo, non facciamo l’errore di pensare che l’orchidea sia abituata alle temperature alte. O, per lo meno, non al sole diretto. È vero che viene da luoghi caldi, ma anche molto umidi e, spesso in penombra. Se vogliamo trasferirle sul balcone, dopo un inverno in casa, ricordiamo die cose fondamentali:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

penombra;

foglie sempre inumidite.

Ricordiamo infatti che il loro habitat naturale è la serra. Paradossalmente, è più facile seguire un’orchidea d’inverno al chiuso, che d’estate all’aperto. Questo, anche perché questo meraviglioso fiore è sempre al centro di incroci, coltivazioni ibride e sperimentazioni.

Potare le rose e non farsi impietosire

Ecco le disattenzioni che rose e orchidee temono impedendo loro di splendere, passando anche dalla mancata potatura. Non facciamoci ingannare e impietosire dalla loro bellezza e dalla loro delicatezza. Dobbiamo assolutamente potare le rose con regolarità, per vederle fiorire sempre più belle. E, questi giorni, sono perfetti. Ricordiamoci di eliminare rami secchi e rotti per ridare loro forza.

I parassiti che possono rovinarle

La rosa è purtroppo una delle piante maggiormente colpite dai parassiti. Visibili a occhio nudo e in grado di rovinare le nostre piante. Le soluzioni naturali in grado di proteggerle, purtroppo, non sono efficaci al 100%. Dovremo perciò ricorrere a prodotti tecnici specifici e al consiglio del vivaista. Però, possiamo prevenire, utilizzando del buon concime, con microelementi ed estratti vegetali, in grado di fare la differenza. Se, decidiamo di creare un roseto, ricordiamo questi consigli al momento di piantare.

Approfondimento

Non sono le solite piante queste due splendide sconosciute che riempiono di profumi e colori e respingono le zanzare