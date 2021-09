Il mondo universitario rappresenta un universo a sé, fatto di studio matto e disperato, ma anche di tante amicizie ed esperienze di vita. Lasciare la scuola significa intraprendere un nuovo percorso, formativo e personale, pieno di avventure e di novità.

Molti giovani sono costretti a lasciare la propria città d’origine per studiare altrove, ma è bene sottolineare che non sempre si tratta di una costrizione. Infatti, sono tantissimi i ragazzi che decidono di trasferirsi in una città che possa offrire loro migliori opportunità formative.

In passato abbiamo parlato di quelle che si considerano le migliori università italiane dove far studiare i propri figli per un brillante futuro professionale. Oggi, invece, ci occuperemo degli Istituti Universitari più importanti d’Europa secondo le statistiche ufficiali. Diamo uno sguardo.

Ecco le dieci migliori università d’Europa per un lavoro assicurato e una carriera brillante

La QS World University Ranking è una classifica annuale sulle migliori Istituzioni accademiche di tutto il Mondo. La lista si basa su una serie di parametri e caratteristiche che vanno dal tasso di occupazione dopo gli studi alla qualità dei servizi offerti.

Guardando alla graduatoria europea del 2021, al primo posto troviamo l’Università di Oxford, seguita dall’Istituto Federale svizzero di tecnologia e dalla famosa Cambridge.

Occupano il quarto, quinto, sesto e settimo posto rispettivamente l’Imperial College di Londra, la UCL, l’EPFL e l’Università di Edimburgo. Concludono la graduatoria, invece, l’Università di Manchester, il King’s College e la London school of Economics and Political Science.

Dall’elenco, salta subito all’occhio un dettaglio fondamentale. Quasi tutti gli Istituti si trovano nel Regno Unito, tranne l’EPFEL e l’Istituto federale, entrambi svizzeri. Da quanto visto, capiamo subito perché tanti giovani si trasferiscono in UK e soprattutto a Londra per studiare all’università.

Cosa serve per studiare e vivere all’estero

Cambiare città, lasciare il proprio luogo d’origine e le proprie abitudini non è sempre facile, ma ogni novità ha sempre i suoi risvolti positivi. Sappiamo ciò che lasciamo ma non sappiamo ciò che troviamo e forse il bello è proprio questo. Scoprire, conoscere, mettersi alla prova, cosa c’è di più bello per un ragazzo giovane? E poi, andarsene da casa non significa certamente non tornarci più. Che sia in vacanza o dopo gli studi, in qualsiasi momento casa è casa e per questo ci accoglierà sempre.

E quindi, cosa serve per studiare e vivere all’estero? Una buona dose di coraggio e di curiosità e a quel punto, le cose andranno da sé. Perciò, ecco le dieci migliori università d’Europa per un lavoro assicurato e una carriera brillante, ma anche per capire quanto sia bello scoprire mondi nuovi.