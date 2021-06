Non è un mistero che, negli ultimi anni, molte persone non riescano a digerirlo e per questo lo abbiano eliminato dalla propria dieta. Parliamo ovviamente del latte, il classico latte di mucca che da piccoli bevevamo quotidianamente, ma che crescendo ci crea qualche disturbo.

Ricco di importantissime proprietà, è uno degli alimenti più completi esistenti in natura e ottimo per i più piccoli. In realtà, secondo alcuni sarebbe ottimo anche per i più grandi, ma, come abbiamo accennato, soltanto gli stomaci più forti riescono a tollerarlo.

Non solo ricco di nutrienti, il latte è anche buonissimo ed estremamente utile in cucina. Si pensi, ad esempio, ai dolci, la maggior parte dei quali lo richiede come ingrediente principale. Come non rinunciare al suo sapore e ai suoi incredibili benefici, non incappando, però, nei fastidiosi problemi di digestione e restando leggeri? Una soluzione c’è, eccola.

Ecco le deliziose alternative al classico latte per restare in forma e digerire meglio

La natura ci viene in aiuto anche in questo caso. Ottime alternative al latte di mucca sono i latti vegetali, di cui abbiamo parlato in questo articolo. In quella occasione ne avevamo elencati alcuni tipi, da quello di avena a quello di soia, quest’ultimo probabilmente il più consumato. Altre tipologie sono il latte di pistacchio, di mandorla, di piselli e di cocco.

Come il classico di mucca, i latti vegetali rappresentano una buona fonte di proteine, vitamine e minerali, utili al nostro fabbisogno. Sono adatti, inoltre, a chi soffre di celiachia o è intollerante al lattosio e quindi non può bere il latte vaccino o caprino. Chi invece non soffre di intolleranze, può anche optare per quello totalmente scremato o senza lattosio. Non si tratta di latti vegetali, ma semplicemente più digeribili.

Ecco, quindi, le deliziose alternative al classico latte per restare in forma e digerire meglio senza rinunciare al gusto.