Ecco le cose da fare prima di dormire per garantirsi un buon riposo

In un articolo precedente abbiamo scoperto quali sono i cibi da evitare prima di andare a dormire. Oggi vogliamo dedicare questo articolo alle cose da fare prima di dormire per garantirsi un buon riposo.

Infatti, sono molte le sane abitudini che si possono adottare per facilitare il riposo e fare in modo di svegliarsi in forma e pieni di energie.

È importante non tenere il cellulare sul comodino e quindi non controllare le notifiche prima di addormentarsi. È ormai risaputo che i led luminosi tanto del telefono quanto dei video, del televisore e del computer disturbano il sonno.

Vediamo, invece, quali sono le cose da fare prima di dormire per garantirsi un buon riposo.

La routine prima di dormire

Nella mezz’ora che precede il momento di andare a letto suggeriamo di adottare una routine, che risulterà utile ad assicurarsi un ottimo riposo. Per prima cosa, bisogna procedere con l’abbassare la temperatura del riscaldamento. Alcuni studi dimostrano che la temperatura perfetta per dormire si aggira intorno ai 18 gradi centigradi.

Inoltre, può aiutare bere una tisana rilassante e leggere un buon libro, se è possibile a luci basse o soffuse. Infatti, anche solo una pagina di lettura, aiuta a conciliare il sonno e a infondere una lunga sensazione di benessere. Se non si ha voglia di leggere, si può provare a dedicarsi a un hobby rilassante come, ad esempio, lavorare a maglia o scrivere un diario.

Il consiglio

Una volta finita la tisana e abbandonato il libro, o terminata l’attività rilassante prescelta, si può provare a fare un pò di meditazione.

Basterà mettersi in posizione supina, quindi a pancia in sù e respirare profondamente prestando attenzione ai movimenti della pancia che deve gonfiarsi come un palloncino. Espirare poi tutta l’aria lentamente.

È scientificamente dimostrato, infatti, che la meditazione coadiuva la dispersione delle energie negative che sono fra le principali cause dell’insonnia.

Ecco svelate le cose da fare prima di dormire per garantirsi un buon riposo.

Sogni d’oro!