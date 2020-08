Ecco le conseguenze che subiscono le nostre unghie a causa della ricostruzione gel.

Ogni donna ama vedere le proprie mani curate. Questo è un dato di fatto. E, per renderle sempre perfette e in ordine, sappiamo qual è la prima cosa di cui dobbiamo preoccuparci. Stiamo ovviamente parlando delle unghie. Possiamo dirlo. Una donna con delle unghie perfette, è sicuramente una donna che si prende cura di se stessa. Molte, per raggiungere questo obiettivo, ricorrono alla ricostruzione delle unghie con un gel apposito. Questo viene applicato sull’unghia naturale, e la rende perfetta per alcune settimane. Ma una domanda sorge spontanea. Queste tecniche fanno davvero bene alla salute delle nostre unghie? Essendo una pratica ormai molto comune, è fondamentale capire questo punto. Dunque, ecco le conseguenze che subiscono le nostre unghie a causa della ricostruzione gel.

La ricostruzione gel ha dei vantaggi?

Sicuramente la ricostruzione delle unghie attraverso il gel aiuta molte donne. Avere una manicure perfetta senza doversene curare ogni giorno non è cosa da poco. La preoccupazione dello smalto sbeccato o dell’unghia rovinata svanisce all’istante. E si tratta inoltre di un ottimo rimedio per quelle donne che soffrono di onicofagia, ossia dell’abitudine di mangiarsi continuamente le unghie. Dunque, questa tecnica ha sicuramente i suoi pro. Ma sappiamo quanto la salute sia sempre al primo posto. E se il gel non dovesse fare bene alle nostre unghie, beh, questi pro per molte persone passerebbero in secondo piano.

Quali sono le conseguenze negative della ricostruzione?

Abbiamo visto che i vantaggi sono molteplici. Ma ora dobbiamo vedere l’altro lato della medaglia. Una delle conseguenze negative principali è che le vostre unghie si indeboliranno. Il gel, infatti, non le fa respirare e, dunque, non sarà una sorpresa vederle più morbide e fragili. Quindi, se le vostre unghie sono deboli e fragili, aspettate che riacquistino forza prima di applicare il gel!

Una cosa che non tutti sanno è che la ricostruzione potrebbe creare dermatiti se si è allergici al prodotto. Inoltre, rivolgetevi sempre a esperti del settore. In questo modo sarete certe di evitare spiacevoli conseguenze.

Dunque, ecco le conseguenze che subiscono le nostre unghie a causa della ricostruzione gel. E voi, conoscevate già questi rischi?