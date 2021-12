Le abbuffate della triade 24-25-26 dicembre sono terminate, ma i grandi pranzi e cene in famiglia sono ancora a metà dell’opera. Non solo il cenone della vigilia e il pranzo del nuovo anno, il 6 gennaio ci aspetta la calza della Befana ricca di dolciumi.

E così, tra una tartina al salmone, una porzione di lasagna e una fetta di torta al cioccolato, iniziamo il nuovo anno letteralmente rotolando. Come possiamo evitare di arrivare al 7 gennaio gonfi e appesantiti?

Noi della Redazione abbiamo un’idea che non riguarda diete particolari o maratone infinite. La nostra idea ha a che fare con la colazione, considerato dagli esperti il pasto più importante della giornata. Vediamo un po’ a cosa ci riferiamo.

Ecco le colazioni ideali dopo le abbuffate natalizie per sgonfiare e sentirci subito più leggeri

Come confermato da uno studio di Humanitas, la colazione stimola il metabolismo ed evita possibili e improvvisi attacchi di fame durante la giornata.

Ecco perché, se decidiamo di rimetterci in forma, è fondamentale puntare proprio sul primo pasto della giornata e una corretta alimentazione.

Fatte queste premesse, cerchiamo adesso di scoprire cosa è preferibile mangiare per avere la giusta energia e sentirci più sgonfi e leggeri.

Nei giorni post-abbuffata, sarebbe bene puntare sulla frutta fresca. Grazie al suo elevato contenuto di acqua e fibre, riesce a garantire al mattino la giusta sazietà, senza tuttavia appesantirci.

Per chi non soffre di intolleranza ai latticini, suggeriamo di consumare per colazione lo yogurt, meglio se naturale e senza troppi conservanti. Il suo buon potere proteico insieme alle proprietà della frutta garantiscono il corretto apporto di tutti i nutrienti già dal mattino.

Biscotti sì biscotti no

Quando si parla di biscotti, si pensa subito ad alimenti ricchi di grassi e nemici della linea. Per fortuna non è affatto vero ed è importante non privarsi di nulla che ci piace nella nostra alimentazione. Esistono tantissimi tipi di biscotti dalle farine particolari, multi cereali, di grano saraceno o di riso. Ricchi di fibre e dall’elevato potere saziante, conciliano perfettamente gusto e benessere. Possiamo trovarne vari tipi in ogni supermercato (e non solo), basta scegliere il nostro preferito.

E che dire del caffè?

L’oro nero

Bevanda per eccellenza di ogni risveglio e di dopo pranzo con i fiocchi, noi italiani non potremmo resistervi in alcun modo. Forse, però, non tutti sanno che il caffè rappresenta anche un grande alleato della linea e della salute a 360 gradi.

Secondo importanti ricerche, la caffeina incide sul metabolismo e stimola la diuresi ed è ottima per la nostra silhouette, cosa che probabilmente non immaginavamo affatto.

Ecco le colazioni ideali dopo le abbuffate natalizie per sgonfiare e sentirci subito più leggeri e soprattutto, via libera alle tanto amate tazzine di caffè.

