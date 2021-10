Finalmente il primo ponte utile dell’anno sta arrivando. Siamo tutti in attesa di prenderci qualche giorno di pausa e staccare un poco la spina dagli impegni quotidiani. Il primo novembre cadrà di lunedì, questo vuol dire che potremo organizzare una mini vacanza per passare qualche giorno fuori. Scuole ed uffici saranno chiusi e potremo portare tutta la famiglia a fare un giro in qualche località.

Non sempre abbiamo le idee giuste per organizzare qualcosa di diverso e non tutti, in questo momento, vogliono allontanarsi dall’Italia, per diverse esigenze. Ma in realtà molte città bellissime organizzano diverse attività e manifestazioni interessanti e adatte a tutta la famiglia.

Ecco le città italiane dove organizzare il ponte del primo novembre per una mini vacanza indimenticabile

Quest’anno dal 9 ottobre al 5 dicembre ci sarà ad Alba la 91esima edizione della fiera internazionale del tartufo bianco. È già disponibile online il programma dell’evento e acquistare le varie tipologie di biglietto, per gustare i prodotti d’eccellenza.

Potremo vedere alcuni dei migliori chef nazionali e internazionali partecipare ai laboratori del gusto, cene e altre attività molto interessanti, anche rivolte ai bambini. Inoltre, ci saranno rievocazioni storiche e manifestazioni folcloristiche. Un’occasione per conoscere un territorio fantastico come le Langhe, il Roero e Monferrato.

Dal 30 ottobre al 28 novembre in Umbria ci saranno i frantoi aperti, dove l’olio extravergine d’oliva farà da protagonista. Per 5 weekend potremo assistere a laboratori culturali legati al mondo del fumetto. I frantoi faranno da cornice ad eventi singolari, percorsi enogastronomici, aperitivi, DJ set, degustazioni. Inoltre, saranno organizzate passeggiate a piedi e in bicicletta tra gli ulivi, concerti, spettacoli musicali e visite guidate tra i borghi e i castelli della zona. Un’esperienza da non perdere, insieme a tutta la famiglia, per stare in mezzo la Natura e divertirsi.

Lucca e Triora

Dal 29 ottobre al 1°novembre ritorna il famoso evento dedicato ai fumetti, videogiochi e animazione, ovvero il Lucca Comics & Games. Un festival internazionale che coinvolge appassionati da tutti il mondo, nel cuore della meravigliosa città di Lucca. Mostre, spettacoli, eventi, espositori e tanti giochi e attività per tutti, grandi e piccini.

Mentre per chi è alla ricerca di momenti più avventurosi, potrà organizzare a Triora, in provincia di Imperia. Un paese ricco di storia e pieno di fascino, lontano dalla costiera ligure. Il territorio è completamente immerso nella Natura. Oltre a poter visitare questa città dell’entroterra, potremo andare a vedere il museo, diviso in diverse sezioni. Quella dedicata alla stregoneria è davvero da brividi, vediamo riproduzioni di scene che rievocano il periodo dell’inquisizione, ma c’è anche altro da vedere e scoprire.

