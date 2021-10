Maxi, midi o mini. La cintura torna protagonista della stagione invernale. Ormai ha superato il periodo in cui serviva a non far cadere i pantaloni. Oggi come prima cosa è un accessorio fashion e come seconda tiene i pantaloni. Allora ecco le cinture che andranno di moda questo inverno e che dobbiamo assolutamente avere, perché saranno l’accessorio da sfoggiare in questa stagione fredda.

Come accessorio fashion ma anche utile

I trend autunno-inverno 2021/22 per le cinture sono esattamente due. Quindi se si desidera essere alla moda non si può assolutamente sbagliare. E qui si può decidere se scegliere l’accessorio più fashion oppure scegliere la cintura fashion, ma multifunzione. Vediamo rapidamente i due macro trend per poi approfondirli in seguito.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Il primo è la cintura semplice in pelle con la fibbia logata in oro o argento. La seconda cintura è quella multifunzione, infatti attaccato alla cintura vi sarà un piccolo marsupio. Ma vediamo subito nel dettaglio alcune proposte fashion.

Ecco le cinture che andranno di moda questo inverno e che dobbiamo assolutamente avere

Partiamo dalla cintura semplice in pelle con la fibbia logata. Questo accessorio lo possiamo usare sia sui pantaloni, sia su maglioni, blazer e cappotti. Infatti la cintura adesso diventa un oggetto che sottolinea il puntovita e soprattutto un accessorio molto utile per realizzare styling pazzeschi.

I brand più cool in questo senso sono sicuramente Valentino Garavani con la cintura in pelle di vitello con dettaglio VLOGO signature color oro, design bicolore e chiusura con fibbia. Bottega Veneta propone una cintura in pelle di vitello con fibbia a triangolo color oro dal design regolabile. Saint Laurent punta sulla cintura in pelle con fibbia quadrata e logo in lettere color argento con cuciture ton sur ton. Oppure la cintura in pelle con dettaglio catena color oro. Ma i brand che hanno realizzato questa tipologia di cintura sono tantissimi: da Versace arrivando a Fendi, passando per Maison Margiela, Burberry e Balmain.

Più particolare invece sono le cinture marsupio. Ci sono tantissimi modelli super interessanti. Ad esempio Jacquemus crea il Marsupio La Ceinture, cintura in pelle e legno con logo in lettere color oro, fascia in vita regolabile, pouch rimovibile e chiusura posteriore con fibbia. Ma crea anche il Marsupio La Ceinture Carrée. Cintura in pelle rosa blush con logo in lettere color oro, cuciture a contrasto, chiusura superiore con zip, fascia in vita regolabile e scomparto unico. Infine Prada disegna la sua cintura in nylon con pouch rimovibile con triangolo in smalto con logo.

Approfondimento

I 4 capi invernali da avere per proteggerci dal freddo che stanno letteralmente facendo impazzire tutte.