Ecco le cinque città italiane da visitare a settembre.

L’Italia è davvero un paese meraviglioso. Siamo circondati dall’arte e dalla bellezza e, a volte, neanche ce ne accorgiamo. Forse perché da sempre siamo abituati a tanta magnificenza. Ma, durante quest’estate, abbiamo avuto la possibilità di assaporare tutti i gusti del Bel Paese. C’è ancora però qualche giorno di vacanza. Settembre è alle porte e, con il clima più mite, ci sono alcuni luoghi magnifici da vedere. Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo dei suggerimenti. Ovviamente, organizzate queste visite con la massima sicurezza. Sappiamo che la situazione è ancora in bilico. Ma, con i dovuti accorgimenti, dovremmo essere certi che tutto andrà bene. Quindi, ecco le cinque città italiane da visitare a settembre.

Ecco le cinque città italiane da visitare a settembre: Bari

Il capoluogo pugliese è un’ottima meta per il mese che è alle porte. Il centro storico, i monumenti e la basilica di San Nicola, infatti, ci offrono uno spettacolo senza fine. E, grazie alla tregua che avremo da quest’afa tipica di agosto, visitare questa città sarà un vero e proprio piacere. Inoltre, le passeggiate serali sul lungomare, regaleranno alla tua vacanza un’atmosfera da non perdere.

Siracusa

Questo comune della Sicilia potrebbe farvi trascorrere dei giorni indimenticabili. Siracusa, infatti, è una destinazione ideale per settembre. Il caldo è ancora presente, quindi troverete un clima perfetto per godervi gli ultimi giorni al mare. Inoltre, potrete visitare il fantastico centro storico con gli edifici in stile barocco che lo caratterizzano. Insomma, una scelta davvero intelligente.

Ecco le cinque città italiane da visitare a settembre: Bologna

Anche Bologna è una scelta azzeccata per questo mese. La città, infatti, durante questo periodo riprende a vivere. La dinamicità del capoluogo romagnolo si paleserà in tutte le sue forme. Potrete ammirare i fantastici portici tipici della città, visitare il santuario di San Luca e assaporare l’eccezionale ragù di questa ragione. Inoltre, prendetevi del tempo per scoprire i sette segreti che questa città nasconde!

Siena

Si tratta forse della città toscana più amata dagli italiani. Siena è un concentrato di storia, arte e architettura. Le sue sfaccettature non possono far altro che far innamorare follemente chiunque la visiti. A settembre, quando l’afa è ormai lontana, potrete passeggiare tra le chiese e i vicoli di questa città medievale meravigliosa.

Genova

Ultima, ma non per importanza, troviamo Genova. Il capoluogo ligure è un vero e proprio locus amoenus. Le fontane, i ponti e le attrazioni, rendono questa città unica. Il famosissimo acquario, la Cattedrale di San Lorenzo e il Museo di Palazzo Reale sono lì ad attendervi!

Dunque, ecco le cinque città italiane da visitare a settembre. E voi, ne avete già vista almeno una?