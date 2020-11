A quanti capita di avere sonno molto spesso? La sonnolenza infatti, è un disturbo molto frequente. Come dimostrato dagli esperti di Humanitas, si tratta di uno stato che porta la persona ad avere attacchi di sonno anche nelle ore di luce. È chiaro che questo stato preciso porta con sè un senso di confusione e inadeguatezza. Soffrendo di sonnolenza, si rischia di non riuscire a godersi alcuni momenti come vorremmo. Diventa difficile rimanere concentrati, nello studio così come nel lavoro. Ma perché accade? Ecco le cause che provocano sonnolenza.

Ecco le cause che provocano sonnolenza

Perché si ha sempre sonno? Sono molteplici le cause. L’anemia, il diabete, la cefalea e l’insufficienza renale hanno a che fare con questo disturbo, ma ne esistono anche molte altre. Tra queste troviamo anche la depressione, che porta a rallentare i propri ritmi di vita. La visione negativa di sè stessi e/o degli altri, la mancanza di una visione per il futuro sono tra le cause più importanti.

SUPER OFFERTA LANCIO - SOLO OGGI

beOxygen, il sensore della tua salute. Lo strumento di autodiagnosi che tutti stanno utilizzando CLICCA QUI

Altri motivi che provocano sonnolenza, soprattutto quella pomeridiana, sono rappresentati dalla lunga esposizione ai monitor dei computer e dei telefonini. Le onde emesse da questi strumenti e l’eccessiva stimolazione visiva, non facilitano la condizione di tranquillità che richiede il riposo. Pertanto il nostro ritmo sonno-veglia potrebbe alterarsi e di conseguenza, farci avvertire maggiore sonnolenza durante la giornata.

I rimedi

Un’altra componente da tenere in considerazione che si nasconde dietro a quella continua sensazione di sonno, è la disidratazione. Problema che può risolversi bevendo almeno due litri di acqua al giorno e assumendo molte verdure ricche di acqua, come finocchi, cetrioli e insalata. Alla sonnolenza, sono legati anche momenti di forte stress, verso i quali la mente prova a difendersi, ricercando situazioni di pace e di riposo.

Terminiamo con chiarezza dicendo che un altro dei motivi che provocano sonnolenza, è il calo della vista. Lo sforzo continuo nel mettere a fuoco un’immagine o uno schermo, può rappresentare una delle cause più diffuse che danno sonnolenza. Perciò ecco le cause che provocano sonnolenza.

Consigliamo di consultare il medico nel momento in cui questa condizione diventi particolarmente invalidante.