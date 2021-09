Nonostante manchi ancora qualche settimana al suo inizio ufficiale, l’autunno comincia a farsi sentire. Difatti, non solo l’umidità e l’afa dei giorni scorsi si sono attenuate, ma anche la pioggia ha iniziato a farsi vedere con più frequenza.

Tra le varie conseguenze del cambio stagionale, ovviamente, vi sono anche le modifiche relative ai vestiti che, quotidianamente, decidiamo di indossare. Non è un caso, infatti, se soprattutto negli ultimi giorni gli occhi di molti sono rivolti alle tendenze e alle mode che spopoleranno durante i prossimi mesi.

Un anno importante

Seppur scontato, è importante sottolineare come l’autunno che andremo a vivere quest’anno si presenterà del tutto diverso e particolare rispetto a quelli passati. Se tutto procederà come speriamo, infatti, si tratterà di mesi di ripartenza e, per certi aspetti, anche di rinascita. Ciò vuol dire che la moda e lo stile che andranno per la maggiore vorranno rappresentare appieno questo sentimento di novità. Non a caso, nei prossimi mesi, i concetti che domineranno le tendenze saranno il coraggio, la sicurezza e la voglia di mostrarsi.

Ecco le calze che non possono mancare nel guardaroba per essere super trendy il prossimo autunno

Non è questa la prima volta che ci occupiamo di quali saranno gli accessori e gli abiti che questo autunno assumeranno un ruolo da protagonista. Ad esempio il mese scorso abbiamo svelato ai nostri Lettori come andrà per la maggiore questo accessorio formidabile che farà apparire sicuri e affascinanti.

Nell’articolo di oggi vogliamo continuare a parlare di quali sono le scelte da fare per riempire l’armadio di abiti e accessori alla moda. A questo proposito, infatti, ecco le calze che non possono mancare nel guardaroba per essere super trendy il prossimo autunno. Ci riferiamo in particolare a tutti i collant e tutte le calze che rientrano sotto la categoria definita ”statement”.

Così come abbiamo visto con gli orecchini, un abito o un accessorio statement non è altro che una parte dell’outfit in grado di far uscire la nostra personalità. Nel modo più impavido e meno riservato possibile. I collant e le calze statement, dunque, sono quelli molto vistosi e dal materiale piuttosto spesso. Con colori sgargianti e con fantasie particolari, in grado di rappresentare al meglio la nostra personalità o anche solo il nostro stato d’animo del momento.

Il mondo della moda quest’anno strizza l’occhio a tutti coloro che non hanno paura di mostrarsi al prossimo, anche in maniera vistosa e plateale. Per avere un abito di tendenza e trendy dovremo, dunque, osare, sia con i colori che con i tessuti. Ad esempio, delle calze spesse e di un rosa molto acceso non potranno che rientrare in questa categoria. Anche se, ripetiamo, i colori e le fantasie dovranno rispecchiare appieno chi indossa e chi li sceglie. Quindi, via libera all’inventiva e alla creatività, senza aver la minima paura del giudizio degli altri.