Sono tantissimi gli italiani che aspettano il primo di novembre in maniera da potersi dedicare delle giornate all’insegna del relax e della tranquillità. La presenza della festività di Ognissanti permetterà infatti di poter approfittare di un cosiddetto “ponte lungo”, godendosi una piccola vacanza lontani dalle grandi città.

Noi di ProiezionidiBorsa lo sappiamo e per questo abbiamo deciso di presentare ai nostri Lettori alcune delle più belle località da visitare durante queste giornate. Allora, ecco le bellissime località in cui passare un ponte di Ognissanti da non dimenticare. Scopriamo subito di cosa si tratta.

Il borgo delle streghe da visitare durante l’ultimo giorno d’ottobre

Pochi ci pensano, ma l’autunno è la stagione perfetta per poter visitare alcuni dei più bei borghi d’Italia. La mancanza di turisti e i buonissimi piatti di stagione rendono questo periodo dell’anno perfetto per delle piccole gite fuori porta.

Tra le località più belle da visitare in questo periodo non si può non citare Triora, piccolo borgo ligure tutto da scoprire. Qui ci si potrà perdere tra antiche strade medievali, rimanendo incantati da una natura incontaminata e scoprendo l’antica storia della città.

Infatti, non tutti lo sanno ma Triora è anche conosciuta come la “Salem d’Italia”. L’origine di questo appellativo è da ricercare in alcuni processi alle streghe che ebbero qui luogo verso la fine del 1500. Un motivo in più per visitare questo bellissimo borgo in cui esoterismo e antiche strade si uniscono per creare un mix irresistibile.

Gli amanti dell’occulto e delle tradizioni antiche che riguardano questo particolare periodo dell’anno non dovrebbero invece assolutamente visitare Torino. Non tutti lo sanno, infatti, ma questa città ha una forte impronta esoterica, tanto da trovarsi nel punto di incontro di due cosiddetti “triangoli magici”.

Il ponte di Ognissanti potrebbe così rivelarsi perfetto per scoprire il lato meno conosciuto della città, visitando luoghi come la Grande madre o piazza Statuto. Inoltre, non ci dovrebbe perdere l’occasione di assaggiare i piatti tipici della regione, andando alla scoperta di alcune pietanze tradizionali tanto buona quanto poco conosciute.

Se invece si è amanti delle antichità medievali non ci si dovrebbe perdere una gita nelle zone dell’antico ducato di Parma e Piacenza. Proprio in queste zone sarà infatti possibile visitare alcuni bellissimi castelli, e partecipare ad alcuni bellissimi eventi dedicati all’ultimo giorno di ottobre.

