Italia, scrigno di bellezze invidiate da tutto quanto il mondo. Tra i dolci declivi del bel Paese si nascondono infatti tesori naturali e archeologici di inestimabile valore, capaci di regalare emozioni veramente uniche. Eppure, per godere appieno di queste meraviglie a volte è necessario cambiare punto di vista, spostandosi decisamente un po’ più in alto.

Un nuovo punto di vista sul nostro Paese

Durante l’estate è normale voler andare alla scoperta di luoghi mai visti prima. Tra le tante esperienze a cui possiamo dedicarci nel mese di agosto ce ne è una decisamente particolare e adatta a tutti i budget. Parliamo di un itinerario che conduce attraverso le nuvole alla scopetta di panorami veramente indimenticabili. Allora ecco le bellissime esperienze da fare in agosto capaci di farci scoprire le bellezze segrete dell’Italia.

Osservare in volo i bellissimi territori italiani e scoprirne gli angoli più segreti è un’esperienza stupenda e alla portata di tutti. Ad esempio, chi si trova in Sardegna potrà approfittare di un’offerta disponibile dal 20 al 22 agosto a Tortolì. Con 20 euro circa si potrà arrivare a 35 metri di altezza e osservare dalle nuvole il bellissimo territorio dell’Ogliastra.

Chi invece si trovasse in Toscana dovrebbe provare a volteggiare sopra le bellissime città della regione del Chianti. Qui sarà possibile volare sopra le campagne della zona, osservando dall’alto piccoli tesori come San Gimignano e Firenze. Il budget di partenza è di 250 euro circa e comprende un’ora di itinerario e aperitivo.

Infine, se ci si vuole dedicare un momento di lusso ci si deve spostare in Piemonte. Volare sopra i territori del Barolo o delle Langhe costa da un minimo di 200 euro ad un massimo di 1.600. In questo ultimo caso in mongolfiera vi saranno anche un fotografo e un sommelier.

