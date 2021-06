I classici assorbenti monouso creano molti danni. Non solo a livello ambientale e di inquinamento, essi possono dare anche problematiche al corpo femminile. Utilizzarli significa esporre la zona genitale a elementi che spesso risultano essere fastidiosi. Possono provocare prurito, bruciore, arrossamento e persino scompensi ormonali. Ma durante il ciclo mestruale come fare a rinunciare a questo prezioso e comodo alleato?

Ecco le alternative per sostituire gli assorbenti con prodotti naturali, comodi ed ecosostenibili

Per fortuna la scienza ha pensato ai bisogni delle donne e del pianeta anche in questo caso. Esistono molte alternative a questo indispensabile bene di prima necessità.

Assorbenti riutilizzabili

Sono stati creati vari tipi di assorbenti riutilizzabili provenienti da fibre naturali quali cotone e bambù. Sono comodi, delicati sulla pelle e facili da utilizzare. Si possono trovare online in alcuni siti specializzati.

Mutandine assorbenti lavabili

Create principalmente per i flussi abbondanti di ciclo mestruale o per la notte. Queste particolari mutandine posseggono uno strato molto assorbente che preverrà qualsiasi fuoriuscita di sangue.

Coppetta mestruale

Creata normalmente in silicone medicale anallergico, questa pratica coppetta andrà inserita all’interno della zona intima più o meno alla pari di un assorbente interno. Ne esistono di vari modelli e taglie. Ci sono quelle semi rigide e quelle più morbide. Le taglie invece sono:

a) coppetta A o mini, adatta per le giovani donne, generalmente adolescenti;

b) coppetta B o standard, adatta ad un ciclo mestruale ritenuto normale;

c) coppetta C, questa particolare coppetta viene utilizzata dalle donne con flussi di ciclo mestruale particolarmente abbondanti o da donne che hanno avuto uno o più parti naturali.

Si possono acquistare con facilità in vari negozi, farmacie oppure in siti specializzati. Il loro costo si aggira tra i 15 ed i 30 euro. Ma la loro durata è garantita per oltre cinque anni. Dunque c’è un bel risparmio!

Assorbenti monouso naturali e compostabili

Questi particolari assorbenti monouso sono interamente realizzati con fibre naturali e compostabili. Una volta utilizzato, basterà gettarlo nel cassonetto dell’umido. Non l’alternativa più economica e facile da reperire, ma certamente quella più simile ai classici assorbenti monouso.

Ecco queste sono alcune delle alternative per sostituire gli assorbenti con prodotti naturali, comodi ed ecosostenibili e così facendo, avvicinarsi ad un mondo più sicuro ed ecologico.