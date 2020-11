È il miglior amico dell’uomo per antonomasia, ha conquistato le famiglie italiane e non solo. Il cane è l’animale d’affezione più apprezzato e amato da generazioni. Tuttavia, per molti individui entrare a contatto con gli amici a quattro zampe è davvero una tortura. Perché? A causa delle allergie scaturite da alcuni allergeni presenti soprattutto nei peli e nella saliva del cane. Tra gli allergeni molecolari più comuni si trovano le lipocaline Can f 1, 2, 4 e 6, e l’albumina sierica Can f 3. L’allergia al cane è stata oggetto di numerosi studi scientifici. In una delle ultime ricerche, i risultati sono davvero curiosi e interessanti ed è per questo che ProiezionidiBorsa vuole parlarne con i suoi Lettori.

Ecco le allergie provocate dai cani maschi secondo la scienza. Lo studio

A dare visibilità alla ricerca anche la SIAIP, la Società Italiana Allergologia e Immunologia Pediatrica che ha pubblicato la scoperta scientifica. In buona sostanza, oltre agli allergeni molecolari citati in precedenza, è stato individuato un nuovo allergene maggiore, il Can f 5. Tale sostanza, secondo gli esperti, provocherebbe delle reazioni allergiche al 30-60% dei soggetti geneticamente più sensibili e predisposti a contrarre allergie. La particolarità della vicenda sta nel fatto che questo nuovo allergene è presente nella prostata e di conseguenza viene prodotta solo dall’esemplare di cane maschio. Allo studio hanno partecipato 22 adolescenti danesi di età compresa tra i 15 e i 18 anni, affetti da lievi e più complesse allergie.

Un risultato che trova l’approvazione anche di una ricerca italiana pubblicata di recente sulla rivista “The Journal of Allergy & Clinical Immunology in Practice”. Secondo gli specialisti che hanno condotto l’indagine esiste un vantaggio che può essere preso in considerazione da questa vicenda. I soggetti più sensibili alle irritazioni, causate dall’allergia agli amici pelosi, potrebbero riuscire a tollerare con più facilità l’esemplare femmina.

