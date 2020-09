Ecco le 8 cose da non fare se la tua auto è rimasta ferma in autostrada. E questo vale pure se la tua auto è rimasta ferma in qualsiasi altra strada a scorrimento. Includendo pure le strade statali.

Se la tua auto è rimasta ferma non perdere mai la calma

La prima cosa da non fare se la tua auto è rimasta ferma è quella di perdere la calma. E poi di scendere dall’auto con l’intento di spingerla. Il terzo errore è quello di non indossare subito il gilet catarifrangente. Ed il quarto quello di non mettere il triangolo. Il quinto errore da non fare è quello di perdere tempo a vedere se l’auto può ripartire. La scelta giusta è infatti quella di chiamare il carro attrezzi e di comunicare la propria posizione.

Vettura in panne, se l’abbandoni infrangi il Codice della Strada

Ecco le 8 cose da non fare se la tua auto è rimasta ferma in autostrada. Il sesto errore è quello di pensare di lasciare la macchina in panne. E chiedere un passaggio facendo l’autostop. Si tratta di un comportamento che peraltro è vietato dal Codice della Strada.

Settimo errore, quello di mettersi mai in viaggio senza il kit di emergenza. Che includa per esempio una torcia visto che si può rimanere a piedi in autostrada pure di notte. Nel kit ci devono essere pure i guanti monouso ed i cavi per la batteria. Ma anche la cassetta del pronto soccorso e utensili come le pinze ed i cacciaviti.

L’ottavo errore è quello di partire con l’auto che non è in perfetto stato di manutenzione. Prevenire guasti ed avarie alla vettura è infatti sempre la miglior scelta. Specie quando il viaggio da affrontare è lungo. E quindi è necessario un controllo dal meccanico generalizzato. Dal motore alla batteria e passando per i livelli di acqua e olio. Ma pure i filtri e gli pneumatici.