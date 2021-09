Ecco le 6 varietà di patate migliori in cucina e come usarle al meglio in ogni occasione

Le patate sono dei tuberi diffusissimi in ogni angolo della Terra e perfetti per preparare piatti di ogni genere. Si tratta di un alimento povero, che in passato ha rappresentato per molte persone la base della dieta. Oggi, le patate si usano per preparare contorni, spuntini, piatti complessi di ogni sorta.

Eppure, non tutti sanno che esistono diverse varietà di patate, ognuna con le proprie specifiche caratteristiche e peculiarità. Ecco, dunque, le 6 varietà di patate migliori in cucina e come usarle al meglio in ogni occasione.

Le patate

La patata è un tubero ricco di amido originario del Centro America, che ha 80 calorie ogni 100 grammi. Ed è ricca di carboidrati, per questo si consiglia di non mangiarla insieme a pasta o pane, per non appesantire il pasto.

In ogni caso, le patate sono ricche di sostanze molto utili all’organismo come le fibre, importanti per una buona regolarità intestinale. Contiene anche le vitamine C, B1, B2, B3, A e K e diversi sali minerali come il potassio ed il fosforo. Sono inoltre un’ottima fonte di carotenoidi e di quercetina, per cui agiscono sia da antiossidanti che da antinfiammatori.

Tutto questo rende le patate un ottimo elemento per ogni dieta.

Come abbiamo visto, le patate sono dei tuberi veramente utili per l’organismo, anche se logicamente a seconda di come si preparano potrebbero far bene o no. In ogni caso, è bene conoscere tutte le principali varietà di patata per scegliere sempre la migliore per ogni ricetta:

patata a pasta gialla: è la migliore da friggere, per le frittate o da cuocere al forno, grazie alla scarsa presenza di amido. Però, non sono adatte per preparare gli gnocchi;

patata a pasta bianca: contiene molto amido e potassio per cui non va bene per ricette che prevedano lunghe cotture. Invece, è ottima per preparare purè, crocchette, sformati e gnocchi;

patata novella: è una patata non completamente matura, per questo ha anche piccole dimensioni. Ha una buccia sottile, per cui si può cuocere senza pelarla. Questa varietà di patate è ottima da cuocere al forno, arrosto o al vapore per accompagnare piatti di carne o pesce;

patata rossa: ce ne sono diverse varietà, ma in generale hanno un gusto delicato e sono ottime da friggere o da cuocere al forno. Proprio nella buccia rossa queste patate racchiudono molte proprietà, per cui si consiglia di non sbucciarle;

patata viola: ha una buccia spessa e difficile da digerire, ed una polpa farinosa ricca di antiossidanti. Queste caratteristiche la rendono perfetta per preparare gnocchi o piatti cremosi;

patata turchesa: ha la buccia viola ed è ricca di antiossidanti, e la consistenza intermedia la rende ottima per diversi tipi di cottura.

Ecco, dunque, quali sono le principali varietà di patate e come impiegarle in cucina.