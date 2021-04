Ci sono 5 semplici regole d’oro che bisogna assolutamente sapere per avere piante perfette tutto l’anno con il minimo sforzo. E ciò per ottenere il massimo dei risultati con dei pratici consigli, valorizzando il giardino e portando un valore aggiunto alla casa.

Può considerarsi anche un piacere prendersi cura del proprio angolo di verde, rilassandosi e trovando un hobby che delizierà gli occhi anche dei vicini. Il relax e il benessere che trasmettono le piante, sarà giusta contropartita al tempo dedicatogli.

A cosa serve una guida per curare il verde

Esistono diversi aspetti che aiutano a curare il verde e che spesso si danno per scontati. Questa piccola guida in pochi e semplici step aiuta a capire come affrontare e gestire le piante per avere risultati straordinari.

Da non trascurare che un bel giardino, terrazzo o balcone verde e in fiore può donare la giusta luce e ricercatezza alla casa ed essere un ottimo biglietto da visita. Saper coltivare le piante, non è difficile e potrà regalare ottime soddisfazioni da far invidia ai vicini.

Le piante appassionano e la loro cura è un momento di relax e svago da alternare a momenti di benessere e relax in compagnia per una colazione, un aperitivo o anche durante i pasti. Sedersi all’aperto e godere di un’ottima vista accogliente e creata con le proprie mani, sarà il giusto stimolo per iniziare l’avventura.

Bisognerà attrezzarsi con qualche utensile, sapere quando piantare, potare, seminare, irrigare, concimare e altro. Un impegno che potrà essere svolto con in minimo sforzo con i giusti consigli.

Ecco le 5 regole d’oro per avere delle piante perfette tutto l’anno con il minimo sforzo

La prima cosa da sapere è come organizzare il verde, ovvero quali piante si possono piantare e come ottimizzare gli spazi. Un angolo dedicato alle piante di un balcone o di un terrazzo o di un giardino, può essere progettato anche prima, in base agli spazi e all’esposizione. Questi due fattori sono indispensabili per poter iniziare a creare il nostro bellissimo angolo verde.

Un compito che richiede particolare attenzione è quello nella scelta delle piante. In base al terreno, l’esposizione, gli spazi e se si tratta di piantare in un giardino bisogna prestare attenzione anche alle condizioni climatiche. Quindi sarà indispensabile fare una ricerca prima di acquistare le piante o affidarsi nelle mani di un esperto che saprà consigliare al meglio.

Successivamente bisognerà prestare attenzione all’irrigazione. L’acqua insieme al terreno e alla luce o al sole diretto, sono gli elementi fondamentali per avere delle piante in perfetta salute. L’apporto di acqua eccessiva può danneggiare le piante o viceversa la scarsità può rendere il terreno arido da farle seccare.

Conoscere la giusta proporzione d’acqua che dovrà essere irrigata non è sempre facile, bisogna fare attenzione allo stato delle piante, tastare il terreno per vedere se è ancora umido o necessita di acqua.

Anche la potatura è uno degli elementi fondamentali per rafforzare le piante, equilibrarle e se sono da frutto bisogna attenersi a delle regole altrimenti la pianta non darà frutti. Ogni pianta ha il suo periodo di fioritura e di potatura. Con una semplice ricerca o con l’aiuto di un esperto si potranno avere le idee chiare.

Infine il concime può aiutare a dare il giusto nutrimento alla pianta per darle forza e farla fiorire e crescere rigogliosa.