Quando parliamo di risparmio al supermercato o nei negozi, cerchiamo sempre di dare dei consigli puntuali. In particolare, cerchiamo di mettere in guardia il Lettore da alcuni acquisti o da alcune strategie di marketing usate dai centri commerciali con l’unico scopo di farci spendere di più.

Infatti, se da una parte dovremmo fare attenzione alla trappola delle offerte al supermercato, dall’altra parte dovremmo cercare di adattare il nostro comportamento. Infatti, da questo nostro cambiamento generale può nascere un’attitudine attenta al risparmio. In particolare, ecco le 5 regole da seguire per risparmiare al supermercato e nei negozi.

Prima regola: mai fissare obiettivi fuori portata

In primo luogo, la regola principale da incarnare è la sobrietà. Caratteristica delle persone tranquille e razionali, la sobrietà non va solo intesa come limitazione della spesa. Essere una persona sobria vuol anche dire essere una persona che sa dare le giuste misure e proporzioni alle cose.

Per quanto riguarda il risparmio, essere sobri vuol dire essenzialmente fissarci dei limiti di spesa ragionevoli. Come per una dieta, non possiamo e non dobbiamo cercare di esagerare. Altrimenti, non rispetteremo mai gli impegni presi con noi stessi e ci sentiremo infelici.

La seconda regola da seguire è darsi un tempo per gli acquisti futuri. La logica è la stessa di prima: se vogliamo risparmiare per comprarci la nuova auto, non possiamo pensare di poterlo fare in due mesi. Dobbiamo calcolare il prezzo dell’acquisto che vogliamo fare e spalmarlo su un lasso di tempo congruo. Avere duemila euro risparmiati e disponibili in due settimane non è la stessa cosa di averli in tre mesi.

La terza regola da seguire per cambiare noi stessi è il controllo che dobbiamo fare sui nostri pagamenti. Cerchiamo di tenere tutti gli scontrini o scarichiamo sul cellulare l’applicazione della nostra banca. In questo modo, potremmo tenere sott’occhio sia i nostri vizi sia le eventuali fregature in cui siamo incappati. Con questo metodo riusciremo a risparmiare sempre di più.

La quarta regola è morale. Non dobbiamo abbandonare la nostra idea se per qualche volta non riusciamo a rispettare quello che avevamo deciso. Non dobbiamo, infatti, essere dei giudici troppo severi con noi stessi: la comprensione delle nostre debolezze ci può aiutare tantissimo.

La quinta regola riguarda i nostri amici. Non dobbiamo chiedere dei prestiti ai nostri amici, dato che dobbiamo farcela con le sole nostre forze. Se riusciamo a mettere insieme tutte queste regole nella nostra testa, avremo la capacità di risparmiare anche inconsapevolmente al supermercato e nei negozi.

