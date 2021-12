I gatti sono animali davvero affascinanti e con un carattere decisamente particolare. Sono estremamente intelligenti e sono in grado di alternare momenti in cui amano la solitudine ad altri in cui farebbero di tutto per farsi coccolare. Molti di noi li amano proprio per queste loro caratteristiche. Purtroppo, però, anche i gatti, così come gli altri animali, possono essere colpiti da patologie anche gravi. Ma non tutti con la stessa probabilità. Esistono specie con una costituzione molto più forte delle altre. Quindi ecco le 5 razze di gatto più robuste e resistenti che ci daranno pochissimi problemi con il veterinario. Questo non vuol dire che non dovremo dare loro le giuste cure e attenzioni. Significa semplicemente che per natura sono meno soggetti alle malattie.

Un gatto con una salute di ferro è sicuramente l’Abissino. Oltre ad essere uno dei gatti più intelligenti ed eleganti in assoluto, l’Abissino ha anche una robustezza innata, dovuta alla sua lunghissima storia. In più è decisamente longevo e può arrivare anche a 16-20 anni di età. Se lo curiamo nel modo giusto e con un’alimentazione equilibrata, potremo tranquillamente affezionarci a lui.

Pochi sanno che il Maine Coon, oltre ad essere un animale meraviglioso e con un carattere estremamente amichevole, è anche uno dei più robusti. Le sue grandi dimensioni lo rendono particolarmente forte e il suo pelo impermeabile gli permette di passare molto tempo all’aperto senza ammalarsi. Ma c’è anche un’altra caratteristica che lo rende incredibile. È uno dei pochi gatti che ama l’acqua. Un altro punto a favore dell’igiene e della salute. L’unica cosa a cui dobbiamo fare attenzione è la cura del pelo. Dovremo spazzolarlo più volte a settimana.

Un altro gatto molto particolare e resistente è il Manx. Originario dell’Isola di Man, questo animale ha una coda cortissima e un posteriore piuttosto pronunciato. Ma, a dispetto della sua strana silhouette, è agilissimo e ha pochi problemi di salute. Tende a crescere più lentamente rispetto alle altre specie. Una caratteristica che lo porta a raggiungere anche i 20 anni di età.

La salute del Certosino e del Bengala

Se cerchiamo un gatto in grado di andare d’accordo con i bambini e con pochissimi problemi di salute, possiamo optare per il Certosino. Il Certosino ha un pelo grigio davvero inconfondibile e morbidissimo, e ama il contatto fisico con gli esseri umani. Apprezza anche la compagnia degli altri animali ed esistono pochissimi casi di testimonianze di Certosini con malattie genetiche gravi.

Un gatto che ha bisogno di pochissime attenzioni e che probabilmente non porteremo spesso dal veterinario è il Bengala. Il Bengala è una razza ibrida e, come il Maine Coon, ama tanto l’acqua. Oltre ad ammalarsi molto raramente, è perfetto per gli allergici ai gatti. Se ne adottiamo uno, dobbiamo fare attenzione soltanto alla pulizia delle orecchie. Per il resto penserà quasi sempre da solo alle proprie cure e all’igiene.

