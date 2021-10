Il gatto è un animale davvero straordinario. È indipendente, è estremamente pulito e molto spesso è in grado di regalarci indimenticabili momenti di tenerezza. In pochi, però, sanno che questo animale ha anche un’altra dote spesso sottovalutata: l’intelligenza. Oggi, parleremo proprio di questa dote e scopriremo le incredibili capacità di alcune specie. Ecco le 5 razze di gatto più intelligenti in assoluto e una somiglia a un cane. Riconoscerli è facilissimo. Sono i più curiosi e quelli che vanno d’accordo con gli altri animali e con i bambini. Ma soprattutto quelli che potremo riuscire a educare più facilmente.

Una delle razze di gatto più intelligenti è il famoso Abissino. Gli Abissini hanno un carattere indipendente ma non disdegnano attenzioni e coccole. Ciò che li rende intelligenti è la loro estrema curiosità. Questi animali sono esploratori infaticabili e hanno costante bisogno di giochi che stimolino il loro cervello. Per questo motivo se decidiamo di adottarli è sempre meglio optare per la coppia.

Il gatto Siamese non è solo uno dei più eleganti e particolari. È anche un gatto particolarmente astuto e intelligente che tende ad annoiarsi se non lo facciamo giocare costantemente. Adottarne uno è consigliabile soltanto se abbiamo abbastanza tempo da dedicargli. Il Siamese è anche uno dei pochi gatti “addestrabili” e se educato nel modo corretto può anche seguirci al guinzaglio.

Se cerchiamo un animale da compagnia e in grado di adattarsi alla presenza di bambini e cani possiamo optare per il Burmese. Il Burmese è un gatto davvero particolare. Più che alla casa e all’ambiente, si affeziona al padrone. Proprio come farebbe un cane. In più ha un bellissimo mantello ed è uno dei più longevi in assoluto.

Il Turco Van e lo Scottish Fold

Il Turco Van è un animale che sfida moltissimi luoghi comuni sui gatti. Sembra incredibile ma ama tantissimo l’acqua ed è così intelligente da riuscire ad aprire da solo il rubinetto. Unica nota negativa la sua eccentricità. Non va particolarmente d’accordo con gli altri animali e deve sentirsi sempre al centro dell’attenzione. Meglio adottarlo se non abbiamo bambini o altri cani e gatti.

Tra i gatti più intelligenti al mondo rientra di diritto anche lo Scottish Fold. Lo Scottish è facilmente riconoscibile: ha le orecchie piegate, un mantello grigio-nero e una mole imponente. A dispetto delle sue dimensioni, però, è un giocherellone ed è un grande amante dei bambini. Ha bisogno di essere stimolato quotidianamente con giochi di abilità ma le sue doti ci stupiranno.

