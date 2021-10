Cani e gatti sono i compagni di vita di moltissimi di noi. Ci riempiono le giornate di affetto incondizionato e spesso ci regalano momenti di gioia e divertimento. Chi ha uno di questi animali in casa sa benissimo di cosa stiamo parlando. Per alcuni, però, adottare un cane può essere un problema. Viviamo in un’epoca frenetica e spesso i molti impegni quotidiani ci fanno rinunciare all’adozione. Ma niente paura. Possiamo compiere anche noi questo gesto meraviglioso. Basta scegliere l’animale giusto. Ecco le 5 razze di cane più indipendenti che ci lasceranno moltissimo tempo libero. Sono più autonome della media, sono in grado di gestirsi e non ci faranno comunque mancare il loro affetto. È il momento di scoprire il cane più adatto a noi.

Ecco le 5 razze di cane più indipendenti che ci lasceranno moltissimo tempo libero

Uno dei cani più indipendenti, perfetto per chi passa moltissimo tempo fuori casa, è il Basset Hound. Tra tutte le razze presenti in natura, è forse una di quelle che richiede meno attenzioni. I Basset Hound hanno bisogno di poco movimento, sono tranquillissimi e passano la maggior parte del loro tempo a dormire. Non ci facciamo scoraggiare, però. Sono decisamente simpatici, amano le coccole e sono molto fedeli.

Un altro cane perfetto per chi vive in appartamento e ha un’agenda ricca di impegni è il Bulldog Francese. Basti pensare che molti lo considerano il cane ideale per i single. Ha una corporatura minuta e necessita di pochissima attività fisica. Questi animali quando sono soli tendono a dormire, mentre se hanno il padrone accanto sono tra i più affettuosi in assoluto.

Sembra incredibile ma anche il Levriero rientra nella categoria dei cani indipendenti. Molti di noi lo associano alla corsa e alle lunghe passeggiate, ma il Levriero vive benissimo anche solo in casa. Non ha tendenze distruttive verso gli oggetti e ha un carattere equilibrato. Se pensiamo di adottarne uno, assicuriamoci di avere uno spazio recintato nei paraggi per farlo correre. Gli basteranno solo pochissimi scatti in velocità per scaricarsi.

Il Maltese e lo Shar Pei

Se siamo in cerca di un cane vivace e intelligente e che allo stesso tempo non distrugga la casa, possiamo optare per il Maltese. Questi piccoli animali non ci faranno mai mancare il loro affetto e ci faranno sentire dei re non appena ci vedono. Allo stesso tempo possono passare tranquillamente da soli 8-10 ore. L’unica cosa a cui dobbiamo fare attenzione è la toelettatura. Il Maltese ha un pelo folto e dobbiamo trovare almeno 5 minuti al giorno per spazzolarlo.

Ha un aspetto decisamente poco amichevole e tende ad abbaiare agli sconosciuti, ma lo Shar Pei è il cane ideale per le persone impegnate. È un cane da guardia ma se gli diamo un’educazione equilibrata non creerà pericoli a noi e agli altri. Quando lo lasciamo solo avrà una sola preoccupazione: fare la guardia al fortino in attesa del nostro ritorno.

