I cani, come ben sappiamo, sono per antonomasia fra i migliori animali da compagnia da avere in casa. Ne esistono davvero tantissime razze ed ognuna di esse ha le proprie caratteristiche sia genetiche che comportamentali.

Tuttavia, in alcune situazioni potrebbe essere un animale difficile da gestire in casa, specie se di grossa taglia. In questo articolo, quindi, sveleremo 5 razze di cane di piccola taglia, perfetti per la vita in appartamento.

Ecco le 5 razze di cane di piccola taglia più intelligenti e adorabili del Mondo

Fra i cani di piccola taglia più simpatici ed affascinanti troviamo il Papillon.

Questo cane si riconosce fin da subito per la particolare forma delle sue orecchie, che ricordano la forma di una farfalla. I cani adulti misurano tra i 20 ai 28 centimetri e pesano soltanto dai 3 ai 5 chili.

Nonostante le dimensioni, è un cane energico e molto attivo, soprattutto nei contesti familiari in cui si sente amato. Inoltre, è attento, impara molto velocemente e sa fare da guardia quando deve.

Un altro cane molto apprezzato per la sua bellezza e vivacità è il Pembroke welsh corgi. Si tratta di una razza di cane che fino a non molto tempo fa veniva allevato per guidare il bestiame.

Oggi, invece, è un perfetto animale da compagnia, dolce e premuroso, che si adatta facilmente alla vita domestica in casa o in campagna. Essendo anche molto intelligente, può essere facilmente addestrato a prove di obbedienza ed agilità.

Tra le razze di cane più intelligenti vi è, inoltre, il barboncino. Apprezzato per la sua dinamicità e simpatia, questo cane è stato per molti secoli il preferito delle casate reali e dei nobili. È un cane che ama la vita all’aria aperta, fare lunghe passeggiate, correre e saltare.

Tra i suoi pregi troviamo la totale devozione al padrone e la notevole socialità nei confronti di bambini o altri animali.

Cocker e Volpino

Tra i cani ad alto quoziente intellettivo troviamo, infine, il Cocker spaniel e il Volpino di Pomerania.

Il primo è un cane dalla personalità allegra, che ama correre e giocare soprattutto con il padrone, ed è estremamente docile e sensibile. Inoltre, è molto socievole, affettuoso e gentile, sempre alla ricerca di coccole, anche non dal padrone.

Ha un fiuto ed un olfatto davvero sensazionali e, se addestrato con costanza, può diventare un perfetto cane da caccia e da tartufo.

Il Volpino di Pomerania è tra le razze più popolari del pianeta, per via della sua bellezza ed intelligenza. Infatti, è molto apprezzato a livello estetico sia per la sua foltissima criniera, sia per la piccola taglia. Oltre a questo, però, ha delle ottime doti uditive, che lo rendono un buon cane da guardia, ed un’abilità innata nell’apprendere qualsiasi esercizio. Quindi, ecco le 5 razze di cane di piccola taglia più intelligenti e adorabili del Mondo.