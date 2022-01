Cane e gatto sono gli animali domestici per eccellenza. C’è chi preferisce il cane per la sua fedeltà, per la sua indipendenza o per l’affetto incondizionato che ci regala. C’è chi, al contrario, ama i gatti per la loro intelligenza, per la loro autonomia e per la loro astuzia. Altre persone, invece, non si fanno problemi e decidono di adottarli entrambi. Una scelta che possiamo fare tranquillamente anche noi se scegliamo la razza giusta. Quindi ecco le 5 razze di cane da adottare quando nella nostra casa regnano già uno o più felini. È il momento di sfatare il mito che non possano andare d’accordo.

Il Bichon Frisé e il Maltese

Abbiamo una casa piccola e cerchiamo compagnia per il nostro gatto? Allo stesso tempo siamo grandi estimatori dei cani? La razza che fa per noi potrebbe essere il Bichon Frisé. Il Bichon è un cane piccolissimo ed estremamente socievole e intelligente. Ma soprattutto un animale che vedrà il gatto non come una preda ma come un compagno perfetto di giochi.

Discorso molto simile possiamo farlo per il Maltese. Il Maltese è uno dei cani più addestrabili in assoluto e saprà trovare un equilibrio perfetto con un felino. Spesso si comportano in modo simile e non è raro trovarli in due angoli del divano nello stesso momento. In più, sono abbastanza resistenti e potrebbero crearci pochi problemi anche col veterinario.

Il Boxer potrebbe diventare il miglior amico del gatto

Il Boxer è un cane dalle mille sorprese. Sempre pronti al gioco, questi animali sono i cani perfetti per la famiglia perché vanno sempre d’accordo con bambini e gatti. L’importante sarà farli abituare alla presenza di altri animali e persone fin da piccoli. Frenare la loro esuberanza aiuterà il gatto ad accettarlo e a non vederlo come una minaccia di grandi dimensioni.

Ecco le 5 razze di cane da adottare se abbiamo già un gatto in casa

A dispetto delle loro dimensioni e della loro vivacità, anche i Labrador sono perfetti da adottare se abbiamo un gatto. Il Labrador è uno dei cani più pazienti e tolleranti in assoluto e sopporterà senza problemi anche gli eventuali scherzetti del felino. In più, la sua intelligenza gli permetterà di capire in fretta quali sono i suoi spazi e i limiti che non deve valicare.

Sembra incredibile ma anche l’imponente e spesso temuto Pastore Tedesco potrebbe rivelarsi un grande amico del gatto. In questo caso sarà fondamentale l’educazione che gli daremo. Il Pastore Tedesco è un cane da guardia e se gli dimostriamo che il gatto fa parte della famiglia sarà sempre pronto a proteggerlo. Potremmo trovarli senza problemi a dormire nella stessa cuccia.

