Non è solo il datore di lavoro a dover scegliere la persona giusta, è anche il lavoratore a dover capire se si sta rivolgendo all’azienda che fa per lui. Per questo, ecco le 5 domande da rivolgere al datore di lavoro durante il colloquio per capire se il posto è adatto a noi. O, semplicemente, per fare bella figura.

Ecco le 5 domande da rivolgere al datore di lavoro durante il colloquio

Durante il colloquio, non sono solo le risposte a dover essere impeccabili. Un ruolo chiave lo svolgono anche le domande che rivolgiamo al datore di lavoro.

Se proprio non sappiamo da dove iniziare, ecco le 5 domande da rivolgere al datore di lavoro durante il colloquio.

“Perché avete chiamato proprio me?”. In questo modo capiremo quali sono i nostri punti di forza per l’azienda e su quali qualità puntare maggiormente.

“Come può, l’azienda, trarre vantaggio dalla mia collaborazione?”. La risposta a questa domanda ci dirà quali saranno le attese dell’azienda su di noi.

“Avrò possibilità di carriera?”. È importante capire quanto l’azienda punta su un profilo come il nostro. Mai guardare solo al presente, è sempre bene sapere cosa ci attende.

Non sono da escludere domande più personali

Una volta che siamo entrati più in sintonia, che abbiamo rotto i primi ghiacci, possiamo scendere un po’ più nel personale. Proseguiamo così la nostra lista.

“Cosa le piace di questo lavoro?”. Con questa domanda, avremo modo di avere informazioni ulteriori sull’azienda. Dalla risposta potremo trarre delle prime conclusioni sulla filosofia aziendale.

“Cosa, al contrario, migliorerebbe del suo lavoro?”. Così possiamo far venire a galla alcuni punti deboli della compagine aziendale e, al contempo, conoscere meglio la persona per cui lavoreremo.

Ad ogni modo, al colloquio, è giusto ricordare che dobbiamo carpire più informazioni possibili. Solo facendo il maggior numero di domande (sensate) possibili potremo avere un quadro completo dell’azienda. Così, non saremo solo oggetto di scelta, saremo anche chiamati a scegliere.

