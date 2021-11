Quando decidiamo di compare un cane dovremmo fare una scelta molto oculata. Innanzitutto, è importante capire se orientarsi verso un animale da compagnia, da caccia o da difesa.

Dovremmo anche tenere in considerazione lo spazio a disposizione. Alcuni cani si trovano a meraviglia anche in luoghi ristretti, altri hanno bisogno dei loro spazi. Se abitiamo in un condominio consigliamo in particolare 3 razze d’appartamento fedeli e obbedienti a cui non potremo non affezionarci.

Alcuni tengono conto anche della pulizia generale del cane, compresi gli odori molesti. Certi esemplari tendono a puzzare con facilità e questo non può far piacere a nessun padrone. Al contrario, vi sono delle razze che difficilmente emanano cattivi odori e per questo sono perfette per la vita domestica.

Oggi abbiamo selezionato alcuni cagnolini che non solo sono graziosi e simpatici, ma non ci daranno nessun problema del genere. Fermo restando una corretta e costante pulizia del corpo.

Ecco le 4 razze di cani carinissimi che non puzzano e tengono compagnia in casa piacevolmente

Potendo consigliare, razze come lo Spaniel Giapponese o l’Affenpinscher potrebbero fare di casa e appartamento il loro ambiente ideale. Sono dei grandi teneroni e faranno la felicità di adulti e bambini.

Dopo aver fatto questa piccola parentesi, sveliamo subito gli esemplari di cui stavamo parlando. Ecco le 4 razze di cani carinissimi che non puzzano e tengono compagnia in casa piacevolmente.

Barboncino

Chi può resistere a quel musetto affettuoso che ci fissa con tanta curiosità? Il barboncino è certamente una delle razze che difficilmente ci creeranno problemi olfattivi in casa.

Si dice che il suo pelo sia addirittura anallergico e toccarlo sarà un puro piacere. Prendiamocene cura regolarmente e non dovremo mai tapparci il naso quando lo avremo vicino.

Bichon frisé

Se siamo alla ricerca di un bianco orsetto peloso al quale fare tante coccole, questa razza fa proprio al nostro caso. Anche se potrebbe ingannare per la lunghezza, il pelo del Bichon frisé tende a non puzzare praticamente mai. Con la sua simpatia questo cagnolino ci conquisterà e regalerà allegria a tutto l’ambiente.

Maltese

Piccolo e vivace, il cane maltese potrebbe diventare la nostra migliore alternativa. Il suo pelo sofficissimo è pressoché inodore e possiamo decidere di tenerlo più o meno lungo. Si adatta bene all’appartamento, ma ha bisogno di uscire puntualmente per sfogarsi e fare movimento.

Cane cinese Chongqing

Al contrario degli esemplari appena visti, il suo pelo è molto corto e il portamento ricorda quello del Bulldog. Questo cane piccolo e fiero si mostra estremamente leale verso il padrone. Fa velocemente amicizia coi bambini e si addestra in poco tempo. La sua pelle non è grassa e questo fa sì che puzzi difficilmente. Sarà una scelta di cui non ci pentiremo.