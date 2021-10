Molti di noi scelgono di dedicare buona parte della propria vita a un cane. E solo chi fa questa scelta importante sa cosa significa. Il cane ha bisogno di cure, protezione dai pericoli e attenzione costante. Ma in cambio ci ripaga con affetto e fedeltà incondizionati e con un amore che ha pochi eguali. I cani, però, sono tutti diversi e ogni razza ha le proprie caratteristiche e le proprie esigenze. Oggi parleremo proprio di alcuni animali davvero speciali. Ecco le 4 razze di cane più intelligenti e la seconda è una vera sorpresa. Adottarne un esemplare potrebbe regalarci enormi soddisfazioni e perfino stupirci. E per nostra fortuna sono tutte razze molto comuni nelle nostre zone.

Ecco le 4 razze di cane più intelligenti e la seconda è una vera sorpresa

Tra i cani più intelligenti troviamo il famoso Labrador Retriever. È uno dei cani più versatili in assoluto ed è in grado di svolgere tantissimi compiti grazie alla sua capacità di apprendere. I Labrador vengono spesso impiegati nel salvataggio in acqua, come cani da compagnia per i non vedenti e nella pet therapy. Il Labrador ama giocare ed è decisamente attivo. Per questo motivo se scegliamo di adottarlo dovremo dedicargli molte attenzioni e molto tempo. È un cane che ha bisogno di stimoli continui e non dobbiamo mai farlo annoiare.

Se cerchiamo un cane più “calmo” e ugualmente intelligente possiamo adottare un Barboncino. Ed è una vera sorpresa. Spesso sottovalutiamo i cani di questa razza ma è un errore. Il barboncino è in grado di imparare moltissimi comandi diversi, è estremamente affettuoso e fedele, ed è perfetto per giocare con i bambini. In più non ha bisogno di tantissimo movimento ed è particolarmente indicato per chi vive in appartamento.

Il Dobermann e il Pastore Scozzese Shetland

Spesso incute timore per le sue dimensioni e per l’aspetto non proprio rassicurante, ma il Dobermann è uno dei cani più intelligenti in assoluto. Impara moltissimi comandi fin dai primi mesi di vita, è estremamente vigile e sensibile, e ha un innato istinto di protezione. Ma non solo. È anche un ottimo compagno per i bambini. Infatti, si caratterizza per la sua grande socialità. I problemi arrivano quando viene educato nel modo sbagliato. Molti lo vedono soltanto come un cane da guardia e nell’addestrarlo mirano a esaltarne l’aggressività. È un errore madornale. Se il Dobermann viene addestrato con equilibrio potrebbe diventare il nostro miglior compagno di vita.

Un altro cane decisamente sveglio e ricettivo è il Pastore Scozzese Shetland. Come la maggior parte dei cani da pastore ha un carattere molto protettivo e si adatta bene anche alla vita in famiglia. Ma nonostante sia più piccolo rispetto a tanti cani da pastore, non è particolarmente a suo agio in appartamento. È molto vivace e ha bisogno di spazi ampi per sfogarsi.