Adottare un cane è una delle scelte più importanti nella vita di una persona. Il cane non è un giocattolo ma un essere vivente in carne e ossa, e come tale ha bisogni ed esigenze. Per questo motivo l’adozione deve essere sempre una scelta consapevole e ben ponderata. In più ogni razza ha caratteristiche diverse e alcuni animali hanno bisogno di un’attenzione particolare. Ecco le 4 razze di cane più delicate al Mondo che richiederanno grandi cure e attenzioni. Conoscere le loro caratteristiche sarà fondamentale per crescerli nel modo giusto. Ma soprattutto per metterli al riparo da rischi e pericoli.

Uno dei cani più delicati in assoluto è il Bovaro del Bernese. Il Bovaro è un animale bellissimo, fedele, intelligente e buonissimo con i bambini. Ma allo stesso tempo necessita di un monitoraggio costante per evitare problemi di salute anche gravi. Questi animali non sono molto longevi e sono spesso a rischio displasia dell’anca o problemi di coagulopatia come la Malattia di Von Willebrand. Se decidiamo di adottarne uno, dovremmo sempre tenere sotto controllo il peso e predisporre un programma periodico di analisi.

Un altro cane che necessita di attenzione costante è il diffusissimo boxer. I Boxer sono forti e robusti e hanno una massa muscolare decisamente importante. Una caratteristica che li espone a problemi alle articolazioni e displasia. Anche in questo caso dobbiamo predisporre il regime alimentare corretto per evitare il sovrappeso e patologie gravi.

La delicatezza di Golden Retriever e Rottweiler

Il Golden Retriever è uno dei cani più amati e diffusi nel nostro Paese. In pochi, però, sanno che è anche uno dei più delicati. Due i rischi principali. La possibile presenza di cardiopatie ereditarie e la predisposizione a problemi ad anche e articolazioni. Se per la prima possiamo fare poco al di là del monitoraggio, sulla seconda possiamo intervenire. Il Golden ha bisogno di molto movimento e di una dieta equilibrata. Prevenire il sovrappeso è la cura migliore per evitare problemi sul lungo periodo.

Come quasi tutti i cani di grossa taglia anche i Rottweiler sono più predisposti alla displasia dell’anca e del gomito. In più sono spesso a rischio torsione dello stomaco e malattie congenite. Ma non ci facciamo scoraggiare se pensiamo di adottarne uno. Creiamo un rapporto continuativo con il nostro veterinario di fiducia e monitoriamo continuamente lo stato di salute del cane. È il modo migliore per garantire all’animale una vita sana e più lunga possibile.

