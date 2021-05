Ecco le 4 gonne romantiche, pratiche, sbarazzine e freschissime per l’estate che ci doneranno una straordinaria carica di femminilità

Ecco le 4 gonne romantiche, pratiche, sbarazzine e freschissime per l’estate che ci doneranno una carica di femminilità a tutte le età. I colori di tendenza sono decisamente tenui e delicati e le lunghezze sono adatte alle occasioni più eleganti, allo shopping e al grande caldo. Scegliamo il nostro fra questi stili con la mini guida messa a punto dalla nostra Redazione Moda e Beauty di ProiezionidiBorsa.

Romantiche e retro per chi ha un fisico longilineo

Ampie, con balze e a pieghe. Le gonne più romantiche quest’anno ci rimandano ai mitici anni Cinquanta. Sono perfette per chi non ha le gambe da modella e chi non ha più vent’anni.

Fanno risaltare il busto se abbinate a una blusa o una t-shirt aderente. Ai piedi si indossano sneakers leggere supergriffate o ballerine, ma anche le nuove slingback piatte, col tallone a vista.

Possiamo sceglierle con la cintura di tessuto e la fibbia rivestita, con l’elastico in vita o il nido d’ape, con i tasconi applicati, con i ricami-gioiello di perline, con le balze oblique. In colori freddi come verde salvia, lilla, azzurro cielo, giallo lime.

Le minigonne sbarazzine sportive e asimmetriche, anche con lunghezze decisamente ridotte, sono le preferite dalle teen ager. Che quest’anno le indossano anche insieme ai leggins. E con mini-top che lasciano scoperto l’ombelico.

La mini non tramonta mai e offre la freschezza che solo ad una verde età si può avere. Le proposte più sportive vedono vincente il denim chiaro ma soprattutto quello rosa, con bottoni automatici a vista.

Il rosa fa capolino anche dietro il pizzo bianco per la mini elegante a godet. Che crea una piacevole danza sulle ginocchia, adatta per i momenti più formali, come una cerimonia nuziale.

Grande ritorno del vellutino a coste per la mini modello tennis con piccolo spacco, in alternativa non perdiamoci quella in cotone a pieghe da majorette.

Ecco, dunque, quali sono le 4 gonne romantiche, pratiche, sbarazzine e freschissime per l’estate che ci doneranno una straordinaria carica di femminilità.