Con l’arrivo dell’estate cresce anche il desiderio di smaltire gli eccessi alimentari dei mesi precedenti che lasciano tracce evidenti su fianchi e addome. Per dimagrire e tornare in forma bisogna però scegliere i cibi più sani con un alto potere saziante e con alcuni semplici accorgimenti. Del resto “È sorprendente come si può abbassare l’indice glicemico di pasta e pane e assumere meno zuccheri della frutta con 3 semplici trucchi”. Così come è possibile assumere comunque la giusta quantità di ferro pur rinunciando o sospendendo il consumo di proteine animali presenti nella carne.

Il ferro

Ciò perché vi sono altri alimenti e soprattutto verdure che con un impatto calorico inferiore contengono sali minerali come calcio, magnesio e ferro non eme. Mentre il ferro eme è presente solo negli alimenti di origine animale, tra i cibi con più ferro non eme vi sono i legumi. Sono questi infatti “I 3 legumi meno calorici che contengono più ferro e proteine per abbassare velocemente la glicemia alta e il colesterolo cattivo”. E qui ecco le 3 verdure poco caloriche con meno zuccheri e carboidrati ma ricche di fibre e ferro che non gonfiano pancia e intestino. La quantità ideale di ferro da assumere per un uomo è pari a 10mg mentre per la donna 18mg. Spinaci, cavolo e bietola già assicurano il 36% dell’assunzione quotidiana che si raccomanda, anche prezzemolo, timo e basilico essiccato sono ottime fonti.

Ecco le 3 verdure poco caloriche con meno zuccheri e carboidrati ma ricche di fibre e ferro che non gonfiano pancia e intestino

Fra le verdure con meno carboidrati troviamo anzitutto i finocchi che ricchissimi di acqua presentano solo 1.0 grammi di zucchero e 1,9 g di fibre. Si tenga conto che 100 grammi di finocchio apportano all’incirca 31 kcal perché non contengono grassi. Le altre verdure con pochi carboidrati sono i broccoli con 1,9 grammi di zucchero, il cavolfiore, il ravanello e le zucchine con 2 g. Chi invece deve regolare il transito intestinale farebbe bene a privilegiare le verdure con più fibre che peraltro contribuiscono ad aumentano la sensazione di sazietà.

Ad esempio conviene consumare il sedano che presenta una quantità di fibre pari a 1,6 grammi per ogni etto e aiuta a ridurre il gonfiore di pancia e intestino. Ancora più fibre di trovano nei carciofi e nello specifico fino a 5,4 grammi per etto oltre ad un buon apporto di vitamina K. Ed infine il radicchio che con 3 grammi di fibre combatte la stitichezza e migliora lo stato di salute del colon.

