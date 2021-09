Le orchidee sono tra le varietà di piante d’appartamento più amate. La bellezza e la particolarità dei loro fiori le rende molto richieste. La storia racconta che queste piante esotiche furono scoperte nei Tropici grazie agli inglesi. Pare che la stessa regina Vittoria ne fosse innamorata. Oggi le orchidee sono molto comuni e chiunque può averne una in casa. Tuttavia questo bizzarro fiore tropicale potrebbe spaventare chi non ha il pollice verde.

Molti pensano che avere una di queste meraviglie in casa necessiti di molte cure. La realtà è che esistono delle varietà più complicate da curare di altre. In questo articolo spiegheremo quali sono le condizioni ambientali perfette per le orchidee e quali tipi scegliere. Dunque, ecco le 3 varietà di orchidea più resistenti e facili da coltivare in appartamento.

La prima si chiama orchidea cymbidium ed è anche la varietà più diffusa. Proveniente dall’Australia e dall’Asia, è una delle poche che ama anche i climi leggermente più freschi. Infatti, in natura sopporta anche le temperature al di sotto dei 24°C. Tra le tante varietà, è una di quelle che in estate andrebbero messe fuori. L’unica condizione è che stiano a mezz’ombra e mai esposte ai raggi solari. I suoi fiori sono molto belli, solitamente di colore bianco.

Il secondo tipo di orchidea di cui parliamo è la phalaenopsis, chiamata anche orchidea “falena”. Anche questa specie è molto diffusa nei supermercati. Prendersene cura è molto facile proprio per la resistenza e l’adattabilità di questa pianta. La fioritura della phalaenopsis è più lunga delle altre specie. I suoi fiori possono essere di colori molto diversi e resistono anche 4 mesi. L’irrigazione di questa orchidea merita sempre molta attenzione. Deve essere fatta in media ogni due settimane se la temperatura non scende sotto i 27°C.

La terza varietà consigliata per chi non vuole mettere troppa attenzione nella cura delle piante è la cattleya. Riconosciuta dai vivaisti come la più semplice da coltivare, ha fiori straordinariamente belli e bicolore. Le fioriture sono abbondanti, spettacolari ed emanano un profumo inebriante. La temperatura preferita da questa specie va dai 21°C ai 27°C. Le modalità di irrigazione variano da stagione in stagione. Solitamente richiede più acqua tra marzo e ottobre. È assolutamente necessario, però, evitare ristagni d’acqua. Ricordiamoci che tutte e tre le varietà sono bisognose di luce. Quindi scegliamo per loro un luogo abbastanza luminoso della nostra casa.

