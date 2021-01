Per quanto riguarda film e serie TV si fa quasi sempre affidamento alle grandi produzioni americane oppure a quelle inglesi. Be’ da oggi non più, perché sono arrivate le serie TV turche. Queste stanno andando fortissimo in quasi tutto il mondo, e Netflix ha deciso di inserire nel proprio catalogo moltissimi prodotti made in Turkey. Ma quali sono i segreti del successo di queste serie TV? Perché sono così tanto amate? Ecco le 3 serie TV turche da vedere che non si possono perdere.

I segreti del successo

Bisogna sapere che la Turchia è diventata il secondo produttore al mondo di serie TV e sapientemente risponde alle esigenze del mercato e dei telespettatori mondiali. Esistono delle caratteristiche di base per ogni serie TV turca. Infatti all’interno è possibile trovare sempre la storia d’amore, degli attori molto belli (anche l’occhio vuole la sua parte) e il tema delle classi sociali che si intersecano.

Ma non finisce qui, perché le serie TV turche sono molto innocenti, le parolacce vengono censurate e non vi sono scese di sesso, enfatizzando così il lato romantico. Possiamo forse definirle un mix tra le soap latine e le serie TV americane.

Ecco le 3 serie TV turche da vedere che non si possono perdere

Ma veniamo alle 3 serie TV turche da vedere assolutamente. Ormai quasi tutti conoscono l’attore Can Yaman, amatissimo dalle fan italiane, che è il protagonista della serie TV “Erkenci Kus”. Questa è forse la più famosa, perché trasmessa su Canale 5 con il titolo “Daydreamer – Le Ali del Sogno”. Questa commedia romantica segue la storia di un famoso fotografo che decide di tornare a casa per festeggiare i 40 anni della sua carriera. Ma da casa non partirà più per colpa di un bacio segreto dato da una giovane fanciulla.

Yeni Hayat

Altra serie TV che però non è ancora disponibile in televisione né su Netflix è “Yeni Hayat”. La serie è possibile vederla su vari gruppi Facebook di serie TV turche. Questa racconta la storia di un militare che diventa la guardia del corpo della moglie di un businessman. Da quel momento la loro vita cambierà tra un amore segreto, un po’ di azione e segreti. Ricorda molto il film “The Bodyguard” con Kevin Costner e Whitney Houston.

Immortals

Infine per chi ama le serie TV fantasy “Immortals” è perfetto. La trama vede come protagonista Mia, ragazza che è stata trasformata in un vampiro da Dmitry. Da lì inizia un intreccio di storie tra i due protagoniste che li porterà a scoprire qualcosa di inaspettato. Ecco le 3 serie TV turche da vedere che non si possono perdere.

Approfondimento

Serie TV come Bridgerton assolutamente da vedere.