I cani sono sin dall’antichità i migliori amici dell’uomo e quasi tutte le persone vorrebbero godere della compagnia di un quattro zampe.

Prima di acquistare o adottare un cane, tuttavia, sarà importante domandarsi se si ha abbastanza spazio e, soprattutto, tempo da dedicargli.

Infatti molti pensano erroneamente che alcune tipologie di cane si adattino bene a vivere molte ore in solitudine.

Si tratta di un’errata convinzione dal momento che tutti i cani, a prescindere dalla razza, hanno un estremo bisogno di stare con i loro umani. Esistono, certamente, cani che si adattano maggiormente ma non potranno comunque vivere da soli tutto il giorno.

Per quanto riguarda lo spazio, invece, sarà sufficiente scegliere cani di taglia piccola se si vive in città.

Tra i cani piccoli oltre ai classici Bouledogue francesi o ai Chihuahua ci sono tre razze poco conosciute ma davvero meravigliose.

Si sta scrivendo del Russian Toy, l’Epagneul Nano Continentale e l’Havanese.

Ecco le 3 razze di cane piccole e intelligenti che faranno la fortuna di chi vive in città

Il Russian Toy è un cane di taglia piccola che raggiunge, al massimo, il peso di tre chili. Nonostante le dimensioni ridotte, tuttavia, è caratterizzato da muscolatura possente e zampe lunghe.

Ne sono state selezionate due diverse tipologie, a pelo corto e a pelo lungo di colori che vanno dal nero al marrone.

I ciuffi di pelo che ne incorniciano le orecchie portate erette sono il segno di riconoscimento di questa razza.

Dal punto di vista caratteriale il Russian Toy è un cagnolino molto vivace che ama muoversi e correre libero.

Intelligente, affettuoso e molto fedele al padrone tende a non essere particolarmente aggressivo con gli estranei.

Epagneul Nano Continentale

Tra le razze che è un vero peccato non conoscere troviamo, poi, l’Epagneul Nano Continentale conosciuto anche come Papillon.

Una cane originario della Francia caratterizzato da pelo lungo e carattere molto dolce. Pur avendo un aspetto molto delicato è un cane robusto che si adatta bene a qualsiasi situazione.

Le orecchie sono oblique e ricoperte da pelo cadente e una macchia in fronte che ricordano ali e corpo di una farfalla.

I colori più diffusi sono il bianco con macchie rosse o nere.

Oltre al Papillon ne esiste anche un’altra varietà conosciuta come Phalène. Questo cane poco diffuso fuori dall’Europa si distingue dal Papillon per via delle sue orecchie cadenti.

Havanese

Da ultimo si tratterà di una razza originaria dell’isola di Cuba, l’Havanese appartenente alla famiglia dei Bichon. Si tratta di un piccolo cane con grandi occhi di colore marrone. Le orecchie dell’Havanese sono cadenti e il muso appuntito.

Un piccolo cane dal carattere socievole e giocherellone che mal si adatterà a rimanere solo per molte ore.

La sua grande intelligenza lo rende perfetto per l’addestramento, imparerà velocemente. Dal momento che ama vivere tra le persone sarà felicissimo di vivere in appartamento anche in presenza di bambini. Ebbene ecco le 3 razze di cane piccole e intelligenti che faranno la fortuna di chi vive in città.