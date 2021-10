Il cane è il migliore amico dell’uomo e non è solamente un modo di dire. Anche se tutte le razze si possono addomesticare e possono affezionarsi a noi, alcune sembrano più portate per questo.

Nel loro DNA ci sono affetto e amore in abbondanza e una capacità innata di ubbidire ai nostri ordini. Ma i cani di cui parleremo oggi non si rivelano eccezionali solo in questo senso.

Non essendo eccessivamente grandi, sono perfetti per chi vive in spazi ridotti e non può permettersi esemplari ingombranti. Vediamo subito le razze di cane che potrebbero cambiarci realmente in meglio la vita.

Ecco le 3 razze di cane d’appartamento più fedeli e obbedienti che regalano amore

Il primo lo conosciamo tutti e forse abbiamo avuto la fortuna di possederlo: è il Barboncino. Questo cane ha un’intelligenza fuori dal comune e sa farsi apprezzare. Tenero e grazioso, è il compagno ideale di single e famiglie per tanti motivi.

Si lega facilmente al proprio padrone e impara molto in fretta. Ha una spiccata capacità di intendere ciò che gli si dice e le sue dimensioni lo rendono perfetto per la vita d’appartamento.

Piccola curiosità: per la sua straordinaria personalità, in passato era il compagno prediletto di nobili e aristocratici.

Il Jack Russell Terrier

Il cane perfetto per chi vuole dare una botta di allegria alla casa. Il Jack Russell Terrier è un cane giocherellone e vivace, ma che si adegua alla perfezione agli spazi ristretti.

È molto socievole e stringe amicizia in fretta coi bambini. L’addestramento è rapido e ha un’alta capacità di apprendimento. È di una lealtà eccezionale e all’occorrenza non ci pensa due volte per difendere il padrone.

Il Papillon

Se stiamo pensando a un cane che faccia compagnia ai nostri figli, dovremmo andare dritti sul Papillon. Piccolo e dal carattere dolce e mansueto, è tra le razze più obbedienti e leali.

È un perfetto animale da compagnia perché docile come pochi altri. Non ha problemi a vivere in nessun tipo di locale, spazioso o modesto che sia.

Qualche consiglio per tenere un cane

Se decidiamo di comprare un cane per noi o per nostro figlio, dobbiamo tenere presente alcune nozioni importanti per gestirlo al meglio. Innanzitutto, è bene ricordarsi che è pur sempre un animale.

In quanto tale ha bisogno delle cure e delle attenzioni più adeguate. Anche il cane più mansueto e tranquillo necessita di fare movimento e uscire per i bisogni regolarmente.

Non scordiamoci nemmeno dell’alimentazione. Cerchiamo di offrirgli una dieta adeguata, fatta di cibo salutare e che possa digerire. In caso di dubbi rivolgiamoci al veterinario competente.

