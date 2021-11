Ecco le 3 razze di cane che si adattano bene sia al nostro clima invernale che quello estivo

Se abbiamo in mente di adottare un cane, ci sono tante cose che dobbiamo considerare. Dobbiamo essere sicuri di prendere una razza che si adatti bene al nostro stile di vita. Ad esempio, se non abbiamo tanto tempo da dedicarci, ecco le 5 razze di cane più indipendenti che ci lasceranno moltissimo tempo libero. Se invece abitiamo in una casa con poco spazio, proprio questa è la razza di cane affettuosissima che non perde pelo e che vive bene in un appartamento.

Oggi, invece, tocchiamo un altro tema, ovvero quello del clima. In Italia, infatti, il clima è spesso temperato, con estati mediamente calde e inverni mediamente freddi. In queste condizioni è meglio non scegliere cani che siano troppo avvezzi a climi estremi, gelidi o caldissimi.

Andiamo, quindi, a scoprire delle razze che insomma vanno bene per tutte le stagioni. Dunque, ecco le 3 razze di cane perfette che si adattano bene sia al nostro clima invernale che quello estivo.

Ecco quali sono

Iniziamo con il Canaan Dog, considerato il cane nazionale di Israele. Le sue origini sono proprio israeliane e si dice che la popolazione ebraica abbia allevato questo cane per secoli. Anche i Beduini sembra che lo utilizzassero nel deserto, principalmente come cane da guardia.

Il Canaan Dog ha un sottopelo corto e morbido, il quale può cambiare densità a seconda dell’ambiente. Ciò lo rende adattabile a diverse temperature. Questo cane è anche molto intelligente e attivo, oltre che fedele alla sua famiglia, anche se è diffidente con gli estranei.

Passiamo al Sussex Spaniel, originario appunto del Sussex, nel Sud dell’Inghilterra. Questo cane è storicamente molto adatto a stare all’aria aperta, in diversi climi. È un cane di taglia media, con un pelo lungo che lo protegge dalle temperature basse. Ama, tuttavia, anche stare al caldo, e questo lo rende adatto a vari climi. Il Sussex Spaniel ama molto le persone e vuole passare molto tempo con la sua famiglia.

Concludiamo con il Chinook. Si tratta di una razza statunitense molto atletica, molto utilizzato soprattutto come cane da slitta. Pesa tra i 25 e i 40 chili ed è molto robusto. Ama sicuramente fare lunghe escursioni con il padrone. Ha un pelo molto spesso, ma durante l’estate ne perde molto e questo lo rende più adatto alle alte temperature. Il Chinook è un cane amichevole e gentile con la famiglia, anche se può essere riservato con gli estranei.