La merenda è un appuntamento fondamentale, per una dieta sana.

Su internet e sui social network si leggono tantissime ricette riguardo questo pasto, tradizionalmente pomeridiano. Ne esistono tantissime versioni: vegetariane, vegane e a chilometro zero.

Spesso però si dimentica che le merende della nonna, possono riunire tutte queste caratteristiche, senza tralasciare il gusto per le cose semplici, tipiche di una volta.

Ecco le 3 merende da bambini che dovremmo recuperare, perché sono sane, buone e costano poco! Sono tre ricette a base di pane, l’ingrediente povero per eccellenza.

A seconda delle proprie necessità, questo ingrediente può essere declinato in diverse versioni: integrale, senza lievito, gluten free.

Spazio alla fantasia: è ora delle merenda!

Pane, vino e zucchero

Per questa ricetta è consigliabile il classico pane toscano, perché è sciocco, ossia senza sale.

Questo perché si andrà a preparare un semplice dolcetto.

In una ciotola versare un bicchiere di vino rosso e tagliare una fetta bella spessa di pane. A questo punto bagnare la fetta nel vino, in modo tale che si impregni bene. In un’altra ciotola versare un po’ di zucchero e passarci accuratamente la fetta, dalla parte bagnata, in modo che lo zucchero si possa attaccare. Una merenda pronta in pochi minuti, nutriente e sostanziosa.

Pane con l’olio

La semplicità del pane con l’olio metterà d’accordo tutti. Per questa rinomata ricetta, basterà far tostare il pane, in padella, su una griglia o nel tostapane. Quando ogni lato della fetta di pane sarà croccante e dorato, sarà pronto. La porzione perfetta di olio è un cucchiaio pieno. Un po’ di sale e la merenda è servita. Il consiglio per veri palati sopraffini è una bella strofinata di aglio, ingrediente dalle mille proprietà e virtù.

Pane strofinato con il pomodoro

Per fare questa ricetta si seguono gli stessi passaggi della ricetta del pane con l’olio, ma prima di aggiungere il filo di olio, si strofina un pomodoro fresco, aperto in due, sulla fetta.

Ogni tipo di pomodoro va più che bene, quindi è consigliabile scegliere quello che più si preferisce. Aggiungere un po’ di sale, una foglia di basilico e buon appetito.

Ecco le 3 merende da bambini che dovremmo recuperare, per tornare ad essere piccoli, almeno una volta al giorno.