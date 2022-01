Con febbraio alle porte ci avviciniamo sempre più alla primavera, durante cui la natura pian piano si risveglia dopo la stagione fredda e cupa invernale.

In questo periodo potremo coltivare il croco, una pianta che fiorisce verso il tardo inverno o ad inizio primavera, come a voler annunciare l’arrivo della prossima stagione.

Questa pianta può essere piantata in giardino ma è anche coltivabile in vaso ed è, fin dall’antichità, simbolo di rinascita e speranza. Riempirà gli ambienti di meravigliosi fiori, generalmente sono di color lilla, ma reperibili anche in giallo, arancio o bianco.

Anche le pratoline sbocciano verso febbraio e i loro petali sono generalmente bianchi, con la corolla gialla. Sono resistenti al freddo ma sopportano anche al caldo, basta che le temperature non siano troppo alte, non superando i 24° C.

Lo sarcococca, poi, è un arbusto sempreverde e lo sbocciare dei suoi fiori bianchi anticipa i dolci profumi e colori della primavera. Questo arbusto è adatto sia alla coltivazione in vaso che in giardino ed è molto semplice da coltivare anche per chi non è dotato di pollice verde.

Necessita però di un terreno umido e fertile e teme i ristagni d’acqua, che potrebbero inesorabilmente danneggiarlo.

Ecco le 3 meravigliose piante ornamentali che fioriscono a febbraio che renderanno balconi e giardini sempre colorati

Erroneamente molti di noi pensano che durante l’inverno non si possano mantenere delle piante perché destinate a non sopravvivere alle basse temperature.

Invece, oltre al solito calicanto, d’inverno potremmo abbellire la nostra casa con questa pianta grassa dalle simpatiche orecchie da coniglio.

Le piante grasse, infatti, sono molto facili da mantenere e ne troviamo di diverse tipologie che si abbinano perfettamente ad ogni ambiente domestico.

Sono reperibili in commercio anche delle piante che potremo utilizzare in casa per scopi diversi da quelli decorativi. Come questa pianta che sta spopolando proprio perché si rivela un’ottima alleata in casa per purificare l’aria del bagno.

Potremmo poi iniziare ad abbellire il nostro giardino o il nostro balcone con diverse tipologie di fiori per rendere gioioso il nostro ambiente.

Un’altra pianta primaverile

Ecco le 3 meravigliose piante ornamentali che fioriscono perfettamente in primavera aiutandoci ad abbellire gli spazi esterni, ma ce n’è ancora una però.

Si tratta del corniolo, che generalmente fiorisce intorno a febbraio anche nelle zone più fredde d’Italia.

Questa bellissima pianta non ha bisogno di particolari attenzioni per crescere rigogliosamente e presenta dei fiori gialli che trasmettono luce.

