Sarà capitato a tutti almeno una volta nella vita di riciclare qualcosa. Ormai le idee sul riciclo sono veramente tante. Possiamo riciclare le bottiglie di vetro, flaconi di plastica, vecchi fazzoletti di stoffa e tanto altro. Ma c’è un oggetto che ricicliamo spesso a cui non prestiamo molta attenzione perché è normale farlo. Ci stiamo riferendo ai bottoni.

Sarà sicuramente capitato di riutilizzare dei vecchi bottoni per riadattare un indumento, in realtà con i bottoni possiamo anche rivisitare altri oggetti. Ecco le 3 idee fantasiose e originali per riciclare questo comunissimo oggetto che tutti abbiamo in casa.

Segnalibro con graffetta

I bottoni possono essere grandi, piccoli e medi questi non solo variano in forma ma anche in colore. I bottoni come abbiamo già detto possono anche essere utilizzati non solo per riprendere degli indumenti. Per gli amanti del libro è possibile realizzare un segnalibro unico e originale. Prendiamo una graffetta e un bottone colorato o a fantasia, basterà della colla a caldo per poterli unire e il segnalibro è pronto.

Ciotola svuotatasche

Sicuramente a casa tutti abbiamo uno svuotatasche alcuni ce l’hanno in legno altri in plastica. Proprio su quest’ultimo è possibile apportare delle modifiche rendendolo più bello e particolare.

Se in casa abbiamo tanti bottoni e non sappiamo cosa farci, questa è l’idea geniale per utilizzarli. Con un po’ di colla a caldo possiamo incollare i bottoni direttamente sull’esterno del contenitore svuotatasche. Non è importante che i bottoni siano tutti uguali, l’ideale è averceli tutti diversi sia di colore sia di forma. Ecco, dunque, come creare una ciotola svuotatasche originale in pochi minuti.

Sottobicchieri personalizzato

L’ultima idea originale per riciclare questo comunissimo oggetto che tutti abbiamo in casa è la creazione di un sottobicchiere. Prendiamo un pezzo di cartone quadrato e incolliamo con della colla a caldo i bottoni che più ci piacciono. Lasciamo freddare e il nostro sottobicchiere personalizzato è pronto. Ecco svelate le 3 idee fantasiose e originali per riciclare questo comunissimo oggetto che tutti abbiamo in casa.