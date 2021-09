L’autunno è arrivato e il gran caldo estivo ormai è solo un ricordo. Tra poco dovremo fare il cambio di stagione e le passerelle ci suggeriscono le nuove tendenze.

Precedentemente in un articolo abbiamo svelato che tornano di moda nell’autunno 2021 queste comodissime borse su cui puntare per essere sempre impeccabili.

Oggi invece vogliamo parlare non di accessori ma bensì di giacche. Dunque, ecco le 3 giacche di tendenza dell’autunno 2021 per essere impeccabili in ogni occasione.

Questo capo è indispensabile durante il cambio di stagione e nei mesi più freddi. Che sia per andare in ufficio o per recarci ad una cena, la giacca è un capo che non potrà mancare nei prossimi mesi.

Abbiamo individuato per questa stagione 3 giacche must have che ci permetteranno di essere sempre perfette. Le tendenze ci suggeriranno una linea comune: la pelle. Scopriamo quindi i modelli di punta e come abbinarli al meglio.

Il primo modello su cui puntare nell’autunno 2021 è il blazer. Il blazer è un capo senza tempo. Questa particolare giacca si presenta generalmente un po’ più stretta in vita e segue la linea del corpo.

È un capo in grado di mettere in risalto le curve. Possiamo scegliere un modello lungo fino alla coscia oppure più corto.

Qualsiasi tipo di blazer scegliamo è una giacca estremamente versatile e che ci permette di essere perfetti in ogni occasione.

Nell’autunno 2021 spopolerà la sua versione in pelle. Questa giacca può essere abbinata al meglio ad un pantalone di pelle di tipo regular e ad un paio di anfibi. In questo modo otterremo un tailleur dallo stile molto casual ma capace di farsi notare.

Biker

Il biker è una giacca corta ed attillata con cerniera. Alcuni biker sono decorati con borchie argentate o dorate. In Italia è maggiormente conosciuta come “chiodo” e quest’autunno torna in auge nella sua versione in pelle dal taglio maschile.

Questo capo conferisce uno stile trendy e rock al tempo stesso. Consigliamo di abbinarlo ad un pullover oversize e ad un paio di pantaloni o jeans skinny. Indossiamo questa giacca insieme ad un paio di stivaletti biker.

Se invece scegliamo un modello in tinta pastello ma sempre in pelle portiamolo sopra un jeans skinny e una t-shirt stampata.

Trench

Tutte le donne dovrebbero avere almeno un trench nell’armadio. Il trench è un classico soprabito che si porta allacciato in vita con una cintura.

Questo capo nasce come giacca da trincea portata dai soldati ai tempi di guerra. Nel corso dei decenni si è evoluto diventando un vero e proprio caposaldo anche del guardaroba femminile.

Anche in questo caso, le tendenze in autunno ci suggeriscono il modello in pelle ma sui toni dell’oro e dell’argento. In questo caso il trench sarà perfetto se abbinato ad un paio di stivaletti di colore neutro o comunque molto chiaro.

Se sceglieremo un classico modello in pelle dai toni scuri invece abbiniamolo ad un pantalone di pelle e stivali cuissardes. Otterremo così uno stile ricercato ed elegante che non passerà inosservato.