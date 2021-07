La costa del Gargano è una delle più belle ed affascinanti non solo dell’Italia, ma forse anche del mondo.

In questa zona della Puglia abbiamo davvero l’imbarazzo della scelta, poiché vi sono bellissime spiagge sia sabbiose che rocciose.

Insomma, è un paesaggio tutto da scoprire, avvalorato anche dalla presenza di straordinarie grotte, faraglioni e tanta biodiversità.

Ecco le 3 coste più belle del Gargano dove lasceremo il nostro cuore

Partiamo con la meravigliosa spiaggia di Baia delle Zagare, un vero e proprio trionfo della natura.

Essa è racchiusa in un’alta scogliera di pietra calcarea, circondata da insenature frastagliate e bellissime grotte. Ciò che rende caratteristica questa spiaggia, è la presenza dei faraglioni a strapiombo sul mare e gli scogli bianchi e giganteschi che fuoriescono dall’acqua.

Il mare cristallino color smeraldo e la spiaggia chiara, completano il paesaggio rendendolo davvero mozzafiato. Da qui, a nuoto, si possono raggiungere altre piccole bellissime spiagge, come Baia di Mergoli e Porto Greco.

A 16 chilometri più a Nord, troviamo un altro bellissimo tratto di costa, ossia Baia di Campi.

Circondata dalla natura incontaminata, vi è una bella spiaggia lunga circa 500 metri, il cui bagnasciuga è costituto da ciottoli e ghiaia.

Per chi ama l’avventura e la natura, questa spiaggia si può raggiungere anche attraversando un lungo sentiero scosceso.

L’acqua del mare è cristallina e trasparente, mentre i fondali sono abbastanza profondi. Infatti, questa baia è anche meta preferita dei subacquei.

Da qui, con delle imbarcazioni, si possono raggiungere alcune fra le grotte più belle della costa garganica.

Avviciniamoci alla bellissima Peschici

Salendo ancora più a Nord, ad una trentina di chilometri in auto, partendo da Baia di Campi, arriviamo a Manaccora.

Questa spiaggia è considerata tra le più belle di Peschici ed è anche una delle più gettonate dai turisti.

Il litorale è costituito da sabbia dorata e soffice ed è circondato da una fitta vegetazione di macchia mediterranea che si estende per chilometri.

I fondali sono bassi e sabbiosi, ideali per i più piccini, e il mare è costituito da acque limpide e cristalline.

Sul versante Ovest vi è un sito archeologico risalente all’età del Bronzo assolutamente da visitare.

Quindi, ecco le 3 coste più belle del Gargano dove lasceremo il nostro cuore, ma per scoprire altre bellezze della Puglia, si consiglia quest’altro articolo.