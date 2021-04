Il periodo che stiamo vivendo non è certo dei migliori. Eppure è possibile vedere sempre il bicchiere mezzo pieno. Una risorsa che la pandemia non ci ha tolto, anzi di cui ci ha maggiormente fornito, è il tempo. Possiamo sfruttare questo tempo prezioso per riorganizzare e pianificare le nostre vite, soprattutto in ambito lavorativo. Al netto del Covid, il momento è favorevole per lo sviluppo di nuove creative attività commerciali, anche grazie all’incredibile sviluppo delle potenzialità della rete.

Secondo i parametri attuali, ecco le 3 attività imprenditoriali innovative da iniziare subito se si vuole guadagnare parecchio in futuro. Basandoci sui trend di mercato, noi di ProiezionidiBorsa abbiamo infatti composto una breve lista di lavori che hanno buone probabilità di essere fruttuosi.

Ecco, quindi, le 3 attività imprenditoriali innovative da iniziare subito se si vuole guadagnare parecchio in futuro

Largo agli appassionati di cucina

Gli appassionati di cucina sono sempre più, anche grazie alla campagna mediatica portata avanti da programmi TV molto popolari. Seguendo questa tendenza, sono nate sempre più imprese autonome nel mondo della ristorazione. Una strada che ultimamente viene spesso solcata è quella dello chef ambulante, che acquista un camioncino e gira per le piazze delle città. Negli Stati Uniti il mercato della cucina ambulate ha raggiunto un volume d’affari di 2.700 milioni di dollari già nel 2017. I vantaggi sono un investimento iniziale contenuto e un tasso di fallimento imprenditoriale molto minore rispetto a quello di bar e ristoranti (20% contro 60%).

Il futuro è biologico

Altro mondo in piena esplorazione è quello del biologico. Sempre più sono le persone che badano a una dieta sana, senza rinunciare al gusto. Per questo una buona idea imprenditoriale è investire nel biologico. Un modo innovativo di farlo è istallare i distributori di snack BIO. Tutte le aziende già presenti nel settore dei distributori automatici si stanno già adattando a questa nuova tendenza. Perché non batterle sul tempo?

La nuova frontiera dell’allenamento: il fast fitness

Un altro settore che la pandemia ha spinto è quello dell’allenamento. È paradossale, ma sebbene palestre e centri sportivi siano chiusi, molti più italiani si sono trovati ad avere il tempo per curare il loro fisico. Quando tutto riaprirà, il tempo a disposizione sarà meno ma la voglia di allenarsi rimarrà. La risposta a questa esigenza si chiama fast fitness. Si tratta di un allenamento fatto attraverso la tecnologia dell’elettrostimolazione. Chi ha investito nel fast fitness sostiene che una seduta di 20 minuti dà benefici comparabili a 4 ore d’allenamento. La scienza ci dirà se è davvero così. La realtà è che in Europa esistono già circa 3.000 centri dedicati e le aperture non sembrano fermarsi.