Questi ultimi 24 mesi non hanno rivoluzionato la nostra vita solo sotto l’aspetto sanitario, ma anche da un punto di vista economico. Oltre ovviamente alle difficoltà in cui ci siamo trovati con la chiusura di molti esercizi pubblici e il rallentamento della produzione, è cambiato il modo di acquistare. Potremmo veramente dire che siamo diventati tutti “un po’ più americani”. Nel senso che abbiamo più che raddoppiato lo shopping sul web, facendo veramente la fortuna dei siti di ecommerce. Non è un segreto che Amazon, eBay, Wish e chi più ne ha più ne metta, abbiano fatto affari d’oro.

Ma è cambiato anche il nostro modo di scegliere gli acquisti, cercando sempre di più le opinioni e i pareri sul web. Se prima lo facevamo soprattutto per i viaggi, adesso consultiamo voti e giudizi anche per l’acquisto di un paio di scarpe. Ed è per questo che andiamo a vedere quali sono le applicazioni che gli italiani stanno scaricando di più per confrontare i prezzi.

Un nuovo modo di vedere la spesa

In grandissima espansione è la applicazione “Google shopping”, che sta letteralmente impazzando a livello internazionale. Una piattaforma gratuita, veloce e intuitiva, che permette all’utente di cercare tutte le info sui possibili acquisti. Con caratteristiche tecniche del prodotto che si vuole acquistare, prezzi, eventuali sconti e promozioni e contatti utili col venditore. Su questa piattaforma, seguendo per bene le istruzioni, è possibile anche mettere in vendita i propri prodotti. Senza un budget limitato.

Ecco le 3 app gratuite con milioni di download per confrontare i prezzi e acquistare sul web approfittando di sconti e promozioni eccezionali

Twenga è uno dei siti di ecommerce più “vecchi”, visto che è stato fondato una quindicina di anni fa. Attenzione che non è un luogo di compravendita, ma un vero e proprio comparatore di prezzi. Una vetrina online sulla quale è possibile trovare l’offerta del prodotto che stiamo cercando al prezzo migliore. Piace molto agli utenti la continua politica di aggiornamento dei prezzi e delle offerte. Con la possibilità di vedere gli aggiornamenti in tempo reale sui nuovi prodotti e sulle collezioni più recenti.

Trovaprezzi.it tra le più apprezzate

Ecco le 3 app gratuite con milioni di download per confrontare i prezzi, senza dimenticare una delle più amate: trovaprezzi.it. Un vero e proprio trionfo di giudizi positivi da parte degli utenti per questo motore di ricerca che raggiunge la media di 4,8 su 5. Semplice, veloce e molto pratico, mette in collegamento l’acquirente con tutte le offerte migliori del territorio. Soprattutto, appoggiandosi ad aziende serie che non prendono in giro l’utente, facendogli perdere tempo e denaro.

Approfondimento

Ecco le 2 app che milioni di utenti stanno scaricando sullo smartphone e stanno spopolando in rete per la loro utilità