Tra le verdure, il cavolo cappuccio, per le sue proprietà nutrizionali, spicca come prodotto agricolo della stagione autunnale ed invernale. Basti pensare che il cavolo cappuccio ha poche calorie ma è nello stesso tempo nutriente per il suo apporto di fibre che regolano l’intestino. Ed è pure ricco di vitamine e di sali minerali. Ed allora, ecco le 2 ricette leggere e gustose per cucinare in padella il cavolo cappuccio. Con la possibilità di mangiarlo saltato oppure alla siciliana con il vino bianco e con l’estratto di pomodoro.

Ecco le 2 ricette leggere e gustose per cucinare in padella il cavolo cappuccio

Partendo dalla ricetta del cavolo cappuccio saltato in padella, la verdura deve essere prima lavata e poi tagliata a strisce sottili. E poi fare saltare in padella il cavolo cappuccio con aglio ed olio extravergine di oliva per una decina di minuti.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

A questo punto aggiungere brodo vegetale e cuocere per un’altra decina di minuti con il coperchio a fiamma bassa, e comunque assaggiando fino a quando la verdura sarà cotta. E se è necessario aggiungere durante la cottura un altro mestolo di brodo vegetale. Togliere l’aglio e servire il cavolo cappuccio saltato caldo. Ma ricordandosi di condire i piatti di portata con gocce di aceto balsamico.

Come cucinare il cavolo cappuccio alla siciliana, con vino e concentrato di pomodoro

Partendo dal cavolo pulito e tagliato a listarelle, in questo caso si parte sempre dal far saltare la verdura in aglio ed olio per 10 minuti. Ma poi si aggiunge il vino bianco, il concentrato di pomodoro ed acqua di cottura. Dopo aver mescolato bene servirà un’ora circa di cottura a fiamma bassissima, con il coperchio e girando ogni tanto muniti di un cucchiaio di legno. Aggiustare con il sale a fine cottura, amalgamare ed infine servire il cavolo cappuccio alla siciliana sempre caldo.