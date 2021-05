Sta per arrivare il gran caldo estivo, un sollievo per chi lo desidera da mesi. Oppure un incubo per chi lo teme e suda troppo. In ogni caso non dobbiamo farci trovare impreparati con la casa. Ecco le 10 pulizie urgentissime da fare questa settimana prima che arrivi il solleone, consigliate dalla Redazione Casa e Giardino di ProiezionidiBorsa.

Cambio di stagione in ritardo

Ecco, di seguito, quali sono le 10 pulizie di casa urgentissime da fare questa settimana in attesa del gran caldo estivo. Inutile dire che quest’anno il cambio di stagione arriva in ritardo in molte zone d’Italia.

Sulle Alpi, dove riaprono gli impianti, in certe zone si va addirittura a sciare. Dunque, sarà questa la settimana giusta per riporre definitivamente i maglioni e i piumoni nelle apposite sacche. Laviamoli bene e pieghiamoli, aggiungiamo un sacchetto con alloro e lavanda per tenere lontane le tarme. Puliamo e riponiamo le ultime scarpe invernali come indicato in questo approfondimento.

Ecco le 10 pulizie di casa urgentissime da fare questa settimana in attesa del gran caldo estivo

Pulire il condizionatore è il primo passo da fare, se si abita in una zona poco ventilata. Bisogna eliminare la polvere che negli ultimi mesi si è depositata sulle parti esterne dello split.

Possiamo usare una miscela di acqua e aceto in parti uguali. Apriamo il coperchio, puliamo i filtri con un panno in microfibra, passiamo acqua e sapone di Marsiglia.

Puliamo con un panno inumidito le altre parti interne, con l’aspirapolvere la griglia che protegge la valvola.

Puliamo con gli stessi ingredienti i ventilatori a pale attaccati al soffitto e portiamo fuori dal ripostiglio quelli da tavolo. Smontiamo le griglie esterne, un panno microfibra con acqua aceto e bianco serve per ripassare le pale.

Le zanzariere vanno pulite con delicatezza. Passiamo una spugna bagnata con acqua e sapone di Marsiglia sulla rete. Poi sciacquiamo con un panno in microfibra e igienizziamo con aceto bianco. Se la zanzariera è a rullo, spruzziamo aria compressa all’interno del rullo con una bomboletta che si vende nei negozi per biciclette o computer.

Pronti per il party in giardino

Il barbecue a carbonella dovrebbe essere già a posto grazie alle pulizie precedenti di fine stagione. Comunque puliamo la griglia con lo sgrassatore, passiamo le parti esterne con una soluzione di acqua calda e aceto.

Se il barbecue è a gas, attenzione ai fori dei bruciatori che potrebbero essere ostruiti da residui di grasso. Usiamo uno stecchino da spiedini per pulire il barbecue elettrico con il detergente neutro per i piatti.

Terrazzi e balconi vanno spazzati e lavati, le ringhiere in ferro vanno passate con carta abrasiva e sale. Oppure, se necessario, occorre riverniciarle.

I mobili da giardino vanno puliti con un panno in microfibra, acqua calda e bicarbonato, bastano un paio di cucchiai per due litri d’acqua.

Togliamo i tappeti moderni: se non perdono i colori, passiamoli con l’aspirapolvere e poi con una spazzola bagnata in una tazza con acqua, bicarbonato e sapone di Marsiglia.