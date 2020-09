Ecco le 10 potenti idee per guadagnare online e fare soldi seriamente seduto sul divano. Ma a patto che l’impegno e la dedizione non manchino. Così come caso per caso per guadagnare online e fare soldi seriamente servono adeguate capacità.

Ecco la lista delle migliori opportunità

Ed allora, ecco le 10 potenti idee per guadagnare online e fare soldi seriamente seduto sul divano. Ovverosia una selezione delle 10 migliori opportunità per generare profitti in proprio senza dover mai prendere ordini da un capo. E quindi guadagnare online e fare soldi seriamente e sempre nel pieno rispetto della propria indipendenza.

a)Guadagnare online con un blog;

b)guadagnare aprendo un canale YouTube;

c)guadagnare scrivendo e pubblicando un eBook;

d)guadagnare con il dropshipping;

e)guadagnare caricando video relativi a corsi e tutorial;

f)guadagnare creando e vendendo temi e plugin;

g)guadagnare diventando un freelancer di successo scrivendo articoli;

h)guadagnare sviluppando software e app;

i)guadagnare facendo trading online;

l)guadagnare comprando e rivendendo domini e siti web.

Le migliori idee per guadagnare online e fare soldi seriamente, cosa serve?

Analizzando le 10 idee sopra riportate, per avere successo servono capacità e tanta voglia di emergere. Per esempio, per guadagnare con un blog è necessario non solo popolarlo di post, ma anche far crescere nel tempo il numero di accessi giornalieri. E questo al fine di poter poi ottenere rilevanti entrate pubblicitarie.

Per quel che riguarda invece il dropshipping, si tratta di aprire online un e-commerce senza gestione di magazzino. Si tratta infatti di un modello di vendita grazie al quale il venditore vende un prodotto ad un utente finale, senza possederlo materialmente nel proprio magazzino. In pratica il dropshipper guadagna interponendosi tra il venditore reale e l’utente finale che acquista.

Così come chi vuole guadagnare facendo trading online deve essere un investitore preparato e sempre informato. Allo stesso modo servono le necessarie capacità per guadagnare sviluppando software e app, e per guadagnare creando e vendendo temi e plugin. Ovverosia avere le basi e tanta passione per la programmazione.