Si riscontrano condizioni fisiche e psichiche che sono spesso frutto dell’interazione tra il nostro organismo ed una o più sostanze. Andiamo allora ad approfondire il tutto. Ecco le 10 dipendenze patologiche e comportamentali più pericolose per la tua salute. Anche perché molte dipendenze sono, peraltro, strettamente legate all’evoluzione tecnologica.

Dalle sostanze stupefacenti alla ludopatia

Ecco le 10 dipendenze patologiche e comportamentali più pericolose per la tua salute.

La dipendenza da sostanze stupefacenti. Il consumo e l’abuso di droghe alterano indubbiamente l’equilibrio dell’organismo in quanto agiscono sul sistema nervoso. Le droghe, infatti, compromettono le capacità mentali e possono essere pure causa di morte quando finiscono per danneggiare organi vitali.

La dipendenza da alcol. Al pari delle droghe, pure l’abuso nel consumo di alcol compromette il fisico e le relazioni sociali dell’individuo che soffre di questa dipendenza. In caso di abuso cronico, poi, i danni al fegato sono irreversibili.

La dipendenza da caffeina ed energy drink. Anche con energy drink e con bevande a base di caffeina non bisogna esagerare in quanto possono causare disturbi del sonno. L’alto dosaggio, inoltre, può portare pure a nervosismo e ad aritmie cardiache. Oltre a palpitazioni e ad una continua urgenza minzionale.

La dipendenza da gioco. Definita “ludopatia”, colpisce quelle persone che non riescono a fare a meno di giocare d’azzardo. Il ludopatico soffre, infatti, di un disturbo psicologico che lo porta a non poter più controllare e gestire l’impulso. E cioè il desiderio irrefrenabile di giocare d’azzardo.

Da internet allo smartphone

La dipendenza da internet. Pure navigare per troppe ore al giorno sul web può comportare un disturbo comportamentale. Ovvero il bisogno essere sempre connessi. Trascurando la vita sociale e i rapporti umani reali.

La dipendenza da videogiochi. Si tratta di una dipendenza che colpisce prevalentemente i più piccoli e gli adolescenti. Nello scongiurare questa dipendenza è fondamentale il ruolo dei genitori .

La dipendenza da social network. Al pari della dipendenza da Internet, quella da social network pure ha conseguenze comportali assai gravi. La dipendenza induce il soggetto a interagire costantemente, quasi ossessionatamene, con i vari social, da Facebook a Instagram, fino a Twitter. Andando così alla ricerca compulsiva di post e spesso aspettando spasmodicamente like, risposte e notifiche.

La dipendenza da smartphone. Si tratta di una dipendenza che può colpire tutti, dagli adolescenti agli adulti. E che porta il soggetto a spendere parte della propria giornata a telefonare ed a messaggiare in maniera compulsiva. Trascurando lo studio, il lavoro ed ogni altro impegno sociale e familiare.

Dallo shopping al lavoro

La dipendenza da shopping. Si tratta della sindrome o disturbo da acquisto compulsivo. In questo caso il soggetto che ne soffre ha un desiderio costante e incessante di acquistare, mettere nel carrello articoli, prodotti e cibi di cui, probabilmente, in realtà non ha bisogno. La dipendenza da shopping induce, in sostanza, fare compere solo per il piacere di farlo, senza alcuna utilità o necessità.

La dipendenza da lavoro. Si tratta di una dipendenza, spesso trascurata, che induce i soggetti che soffrono del disturbo a svolgere le proprie mansioni lavorative continuamente, senza fermarsi. Al punto di lavorare pure nei weekend, pur non essendo necessario né dovuto. Chi soffre di questa patologia comportamentale non concepisce la distrazione né ha idea di come trascorrere il tempo libero: l’unico obiettivo è riprendere a lavorare il più presto possibile.