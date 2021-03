Il lockdown pandemico ci tiene rilegati tra le mura di casa, obbligandoci a una vita sedentaria. In questo periodo le palestre sono chiuse, e non tutti sono disposti ad uscire di casa per fare una corsetta e un po’ di stretching nel proprio quartiere. Per fortuna è possibile tenersi in forma anche dal proprio salotto o addirittura dal letto della propria stanza. Basta aver a disposizione un unico, utilissimo strumento da palestra. Vediamo dunque con l’aiuto degli Esperti di Salute e Benessere di ProiezionidiBorsa l’attrezzo indispensabile per allenarsi in lockdown.

Una palestra a portata di mano

È piccola, pratica e comoda da utilizzare. Stiamo parlando della super tecnologica mini bike (chiamata anche mini cyclette o pedaliera elettrica). Questa versione in miniatura della classica cyclette ci permetterà di allenarci dove e come vogliamo. Le sue dimensioni ridotte ci consentono di posizionarla un po’ dappertutto. Sul tappeto del salotto vicino al divano, ai piedi del letto o sul tavolo della cucina. Potremo così allenarci mentre guardiamo la nostra serie tv preferita, o la mattina prima di fare colazione e senza scendere dal letto.

Allenamento a 360 gradi

Nonostante assomigli appunto a una cyclette, con la mini bike potremo allenare non solo le gambe, ma anche le braccia. Basterà azionarla premendo l’apposito pulsante. Lo schermo si accenderà e potremo cominciare a pedalare o a muovere le spalle. Ciò ci consentirà di ridare tonicità ai quadricipiti, ai polpacci e anche ai bicipiti, oltre che migliorare il nostro sistema cardiocircolatorio.

La soluzione per giovani e anziani

Ecco l’attrezzo indispensabile per allenarsi in lockdown. Oltre a tonificare la muscolatura, la mini bike è perfetta anche per chi deve fare riabilitazione o ha difficoltà a camminare. Per questo può essere utilizzata anche dalle persone anziane o da chi ha bisogno di riprendere il movimento dopo un periodo di convalescenza.

Ecco dunque l’attrezzo perfetto che ci permette di restare attivi “indoor” anche mentre ci dedichiamo alle nostre attività casalinghe preferite. Per mantenerci in forma anche in questo periodo di lockdown serrato.