Il tormentone di ogni fine estate, dopo le abbuffate di ferragosto, è come tornare in forma. Il tutto viene sintetizzato in un desiderio ancora più preciso: pancia piatta e addome scolpito.

Avere il tanto desiderato six-pack sembra essere una delle cose più complesse che ci sia. Questo perché la zona addominale è quella in cui si accumula più tessuto lipidico. Per avere gli addominali in vista, insomma, non basta allenarsi come veri atleti. Bisogna farlo nel modo opportuno ed essere piuttosto rigidi nella dieta.

Tralasciando per un momento il secondo fattore, concentriamoci sul primo. Spesso alleniamo gli addominali con protocolli del tutto errati e con esercizi che non “colpiscono” i muscoli come dovrebbero. Per questo ecco l’attrezzo da comprare a pochi euro per scolpire gli addominali alti e bassi stando comodamente a casa. Non si tratta di uno di quei marchingegni da televendita, ma di uno strumento usatissimo da tutti i preparatori atletici.

Come allenare davvero gli addominali

Tra miti e verità, l’allenamento degli addominali rimane uno dei più controversi. La prima cosa essenziale da sapere per allenarli correttamente è che gli addominali sono in realtà un unico muscolo: il retto dell’addome. Per questo, è erroneo parlare di addominali alti e bassi, come ormai si fa spesso. Il retto dell’addome lavora sempre in maniera sinergica: tutto insieme. Questo significa che non è possibile isolare le “zone” che vogliamo allenare.

Un’altra cosa da sapere è che il retto dell’addome è formato prevalentemente da fibre lente, dette anche rosse. Queste fibre sono quelle più resistenti. Questo significa che per allenare bene l’addome dobbiamo lavorare con carichi bassi (o nulli) e con un alto numero di ripetizioni. È importante, infine, che le fibre vengano reclutate correttamente. Per far questo, dobbiamo eseguire un corretto movimento di contrazione e stimolare il muscolo a tuttotondo. Per raggiungere l’obiettivo, ci viene in aiuto la swiss ball.

Ecco l’attrezzo da comprare a pochi euro per scolpire gli addominali alti e bassi

I risultati dell’allenamento fatto con la swiss ball sono straordinari, tanto che questo attrezzo viene usato ampiamente dagli atleti. La swiss ball non è altro che la classica palla gonfiabile e leggera, comunemente chiamata fitball e molto usata nella ginnastica posturale. Questo attrezzo ha un pregio su tutti: è instabile. Eseguendo esercizi per l’addome con la swiss ball aumentiamo a dismisura l’instabilità del nostro corpo. Il corpo, per trovare equilibrio, si affida proprio all’addome, costretto a lavorare sodo pur di ritrovarlo. Vari sono gli esercizi eseguibili con la swiss ball, da un normale crunch a un plank con gomiti o piedi messi in condizione di instabilità. Per acquistarne una, non spenderemo più di 11 euro.

