Sempre più precari in un futuro che sembrerebbe sempre più incerto e sicuramente al momento poco rassicurante.

È questo lo scenario che si apre di fronte a chi si affaccia al mondo del lavoro in cerca di nuove opportunità.

Che sia un posto a tempo indeterminato, che siano migliori condizioni di lavoro, un salario più dignitoso, un po’ di tranquillità.

Qualunque cosa sia a motivarli, sono tanti quelli che si stanno guardando intorno nella speranza di trovare l’occasione della vita.

A questo proposito il periodo attuale è particolarmente favorevole per il settore pubblico.

Proprio nella Gazzetta Ufficiale dell’11 marzo ecco l’atteso bando dell’Agenzia delle Entrate per 100 posti per la posizione di funzionario tecnico.

Scopriamo insieme quali sono i requisiti e le prove previste per questa straordinaria opportunità.

Gli uffici a cui sono destinati

I 100 funzionari che usciranno da questo concorso saranno destinati ai seguenti uffici:

Uffici Provinciali Territorio;

Direzioni Regionali;

Direzioni Provinciali;

Direzione Centrale Servizi estimativi e Osservatorio mercato immobiliare;

Direzione Centrale Servizi catastali, cartografici e di pubblicità immobiliare.

Le sedi saranno assegnati in base alle necessità e saranno quelli dislocati su tutto il territorio nazionali, in diverse regioni, tranne la Valle D’Aosta.

Il funzionario tecnico si occupa di curare lo svolgimento di atti relativi ai processi catastali, cartografici, estimativi e dell’Osservatorio del mercato immobiliare.

Nelle strutture operative svolgeranno anche operazioni di accettazione e verifica tecnico-amministrativa degli atti relativi al Catasto.

Provvederanno, poi, a consulenze tecnico-estimative di beni mobili e immobili e, dunque, alla redazione di perizie e pareri.

Ecco l’atteso bando dell’Agenzia delle Entrate per 100 funzionari tecnici a tempo indeterminato con quiz a risposta multipla e una prova orale

I 100 posti da funzionario tecnico sono previsti per i soggetti in possesso di laurea specialistica o diploma di laurea in Ingegneria o Architettura.

È richiesta inoltre l’abilitazione professionale nella sezione A dei relativi Albi.

Le materie d’esame saranno le seguenti:

geodesia, topografia e cartografia

scienza e tecnica delle costruzioni;

strumenti e tecniche estimali ed elementi di economia immobiliare;

normativa in materia di Catasto;

legislazione in materia di edilizia e urbanistica;

elementi di diritto amministrativo;

elementi di diritto tributario;

normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le prove richieste, oltre a un’eventuale preselezione, consisteranno in una prova oggettiva tecnico-professionale sotto forma di quiz a risposta multipla.

A seguire, poi, una prova orale integrata da un tirocinio teorico-pratico.

Le domande dovranno essere presentate entro le 23:59 dell’11 aprile tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate.

